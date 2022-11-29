Ілон Маск звинуватив Apple у цензурі.

Він пообіцяв опублікувати відповідні докази в Twitter.

 

 

Власник Twitter Ілон Маск звинуватив Apple у цензурі. Він заявив, що в соціальній мережі буде опубліковано документи, які евентуально свідчать про «придушення свободи слова» компанією Apple. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на пост Маска у Twitter.

 

«Файли про придушення свободи слова незабаром будуть опубліковані в Twitter. Суспільство заслуговує знати, що сталося насправді», — написав Маск. Він заявив, що «це битва за майбутнє цивілізації». «Якщо свобода слова буде втрачена навіть в Америці, то попереду на нас чекає лише тиранія», — підсумувала найбагатша у світі людина.

 

Напередодні Маск звинуватив компанію у цензурі та «ненависті до свободи слова», заявивши, що Apple призупинила майже всю рекламу на Twitter. Підприємець також розкритикував компанію за «таємну 30-відсоткову комісію», яку, як він стверджує, запровадили на всі закупки в App Store. За його словами, Apple погрожує Twitter вилученням програми соцмережі з магазину без пояснення причин.

 

Раніше Маск пообіцяв створити «альтернативний телефон», якщо Google та Apple заблокують Twitter у своїх магазинах.

29.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
278-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.
28.11.22 | | Україна
277-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар’їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.
27.11.22 | | Україна
Перший Львівський тиждень скульптури
Вечірньою кураторською екскурсією відомого українського галериста Павла Гудімова 27 листопада завершиться перший Львівський тиждень скульптури, що відкрив новий мистецький простір міста.
26.11.22 | | Штука
Мільйони свічок пам'яті
Тетяна ШПАЙХЕР
Якщо світ не допоможе Україні – то свічка вже горітиме в пам'ять про втрату людяності на планеті...
26.11.22 | | Минуле
Зайці, лелеки і ведмеді
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Школярі досліджують давній єврейський некрополь Городка. Знайшли втрачене та спростували гіпотезу відомої вченої з Ізраїлю
26.11.22 | | Галичина
276-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.
26.11.22 | | Україна
Неофіт
Алік Олісевич
Це місце ми освоїли швидко – всюди вже сиділа своя публіка. Тут чекали мої друзі. Хтось сидить на бордюрі. Чути сопілку. Всі пам’ятають, як то було
25.11.22 | | Дискурси
Мертвонароджена ОДКБ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Останнє засідання ОДКБ ознаменувало собою початок кінця цієї організації. Зрештою, а чи існувала вона реально, чи народилася вже мертвою 20 (30) років тому?
25.11.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.