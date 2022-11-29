Він пообіцяв опублікувати відповідні докази в Twitter.

Власник Twitter Ілон Маск звинуватив Apple у цензурі. Він заявив, що в соціальній мережі буде опубліковано документи, які евентуально свідчать про «придушення свободи слова» компанією Apple. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на пост Маска у Twitter.

«Файли про придушення свободи слова незабаром будуть опубліковані в Twitter. Суспільство заслуговує знати, що сталося насправді», — написав Маск. Він заявив, що «це битва за майбутнє цивілізації». «Якщо свобода слова буде втрачена навіть в Америці, то попереду на нас чекає лише тиранія», — підсумувала найбагатша у світі людина.

Напередодні Маск звинуватив компанію у цензурі та «ненависті до свободи слова», заявивши, що Apple призупинила майже всю рекламу на Twitter. Підприємець також розкритикував компанію за «таємну 30-відсоткову комісію», яку, як він стверджує, запровадили на всі закупки в App Store. За його словами, Apple погрожує Twitter вилученням програми соцмережі з магазину без пояснення причин.

Раніше Маск пообіцяв створити «альтернативний телефон», якщо Google та Apple заблокують Twitter у своїх магазинах.