279-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:59 Виробництва електроенергії в Україні вистачає для того, щоб подавати українцям електроенергію по 5-6 годин щодоби. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. "Зима стане надскладною для нашої держави. Ніяких ілюзій не маємо. Російські терористи продовжать обстріли енергетичної інфраструктури. Їхня мета – заморозити Україну", – констатував Шмигаль. Зі слів голови уряду, виробництво електроенергії "покриває" 70% від потреб у споживанні. "Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", – сказав прем'єр.

18:42 Сполучені Штати Америки виділять $53 млн на підтримку енергетичної системи України. Фінансування піде на придбання критично важливого обладнання – трансформаторів, автовимикачів, розрядників, транспортних засобів тощо.

18:14 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин та підрозділів. За добу противник завдав ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області, здійснив 26 авіаційних ударів та 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи противника ведуть демонстраційні і провокаційних дії на російсько-українському кордоні. Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Янжулівка, Миколаївка, Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода Сумської області. На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області. В районах населених пунктів Зелене та Бударки противник застосував ударні безпілотні літальні апарати. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське Луганської області, а також Ямполівка, Торське, Озерне Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Соледар, Андріївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів позицій Сил оборони України та районів населених пунктів Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій Сил оборони України та районів населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Дорожнянка, Чарівне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Времіївка, Червоне Херсонської області. В районі населених пунктів Новопіль та Времівка Донецької області противник застосував ударний БпЛА. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон. Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.

18:01 Нормативно, в Україні достатньо енергетичних ресурсів, щоби стабільно пройти зиму. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "У зиму ми входимо із 14 млрд кубометрів газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах. Те саме стосується і пального. Мінекономіки не передбачає його дефіциту на тлі збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання", –поінформував Шмигаль.

17:57 МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури, поінформував гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

17:31 У тілі убитого росіянами під час окупації Ізюма дитячого письменника Володимира Вакуленка знайшли кульові отвори і дві кулі від пістолета Макарова, страті передували "обшуки" і катування чоловіка російськими військовими, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Напередодні убивства, 23 березня, у дім Вакуленка приїхали п’ятеро осіб, імовірно "лнр-івці", письменника разом з сином забрали на допит, побили, потім відпустили. Наступного дня до будинку знову приїхали росіяни на автомобілі з позначкою "Z" і силоміць вивезли Вакуленка. Відтоді його ніхто не бачив.

12 травня кадрові російські військові наказали поховати тіло письменника, що вже понад місяць було на вулиці, у масовій могилі. Очевидці помітили кульові отвори та прострілені документи.

16:53 Львівська обласна рада звернулася до Верховної Ради зі закликом заборонити діяльність релігійних організацій УПЦ (московського патріархату) і рекомендує органам місцевого самоврядування Львівщини сприяти зміні підлеглості громад УПЦ (мп) в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад.

16:25 Лідери в столицях НАТО переглядають ідею, яка була відкинула на початку війни: надіслати або радянські MiГ-29, або американські багатоцільові винищувачі F-16, якими легко навчитися керувати, без чого війна в небі буде розвиватися на користь Путіна, – пише колишній головнокомандувач союзних військ НАТО Джеймс Ставрідіс в колонці для Bloomberg. Забезпечення України інструментами для закриття свого неба може бути ключем до того, щоб змусити Росію почати справжні переговори. І це, зважаючи на успіхи української армії на землі, може статися вже на початку весни.

15:57 Українські правоохоронці затримали заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, який під час окупації перейшов на бік Росії. Йому повідомили про підозру у колабораціонізмі. За росіян Пепель опікувався житлово-комунальним господарством при окупаційній адміністрації, пристосовував роботу підприємств ЖКГ під російське законодавство, готував приміщення до фейкореферендуму.

15:35 Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників THeMIS. Сім машин пристосовані для евакуації поранених, іще сім використовуватимуться для очищення доріг.

14:43 Угорщина все ще блокує проведення засідань комісії Україна–НАТО, тому на саміті міністрів закордонних справ у Бухаресті відбудеться окрема зустрів голів МЗС НАТО і України. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. "Із 2017 року Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна–НАТО вище рівня послів. Відповідно, голови МЗС наразі не можуть офіційно збиратися під парасолькою комісії. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ організовує в Бухаресті окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України", – пояснив речник МЗС. Ніколенко наголосив, що міністерська зустріч є повноцінною, але не у форматі Комісії Україна–НАТО.

14:24 До України прибула ще одна французька реактивна система залпового вогню LRU. "Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога", –прокоментував міністр оборони Олексій Резніков.

13:45 "Рекомендації укласти перемир'я зараз, звичайно, несерйозні, бо перемир'я на даному етапі закріпило б існуючу несправедливість: воно означало б, що Росія залишить собі окуповану територію. Це означає, що порушені кордони, зневага міжнародного права та захоплення земель, що все це буде санкціоновано", –пояснив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

13:18 Повітряні сили готові відбити новий ракетний удар, запевнив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат. "Відбувається тероризм, очевидно, що рашисти готують новий ракетний удар. Та українці готові до відбиття чергового повітряного нападу", – заявив Ігнат.

12:40 Суд засудив до 15 років позбавлення волі одесита, який співпрацював із ФСБ Росії та намагався викрасти людину. Зрадник збирав і передавав окупантам інформацію про ЗСУ та військові об'єкти в Одесі, дані щодо українських патріотів, вербував колишніх українських правоохоронців для підривної діяльності проти України. Згідно з повідомленням Державного бюро розслідувань, аґент разом із поплічниками планував викрасти патріотично налаштованого підприємця-волонтера; зловмисники облаштували підвал для тортур. Перед Днем незалежності зловмисник вивісив на одному з житлових будинків прапор Росії з підписом: "Одесса – русский город". У вересні його заарештували. Одесита визнали винним у державній зраді, колабораційній діяльності та викраденні людини.

12:09 Україна отримала від Словаччини 30 панцеромобілів БМП-1. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. "Тішуся підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 передано Україні на підставі угоди про взаємообмін із Німеччиною", – поінформував Надь у Twitter. Натомість словацька армія отримає від Німеччини 15 бойових танків Leopard 2.

11:50 Сполучені Штати Америки наразі не вважають, що визнання Росії державою-спонсором тероризму буде корисним. Про це заявила посол США у НАТО Джуліанн Сміт. "Відчуття у Вашингтоні в тому, що це насправді наразі непотрібно і насправді може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні або вивозити певну кількість зерна з України", –сказала Сміт. Дипломатка додала, що США зосереджені на тому, щоб із багатьма партнерами та союзниками у світі працювати над санкціями і визначати шляхи запровадження додаткових санкцій, "щоб збільшувати тиск на Путіна та його уряд, режим у Москві, а також тиснути на економіку та фактично забороняти російському війську просуватись і створювати нові спроможності в цій війні", повідомляє "Голос Америки".

11:37 Станом на 11:00 дефіцит потужності виробництва електроенергії в Україні становить 30%, повідомило «Укренерго», пояснивши, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

11:30 Лінія зв’язку, створена між військовими Сполучених Штатів і Росії на початку війни Москви проти України, наразі була використана лише один раз, повідомив Reuters офіційний представник США. Неназваний посадовець сказав, що Сполучені Штати ініціювали дзвінок через “лінію деконфліктної ситуації” не через ракетний інцидент на території Польщі, а щоб повідомити про свою стурбованість щодо російських військових операцій поблизу критичної інфраструктури в Україні. Спекулюють, що могло йтися про Запорізьку АЕС або Новокаховську дамбу.

11:04 Делегація з Києва, включно з високопоставленим членом української армії, що за рангом прирівнюється до заступника начальника Генштабу, нещодавно прибула до Ізраїлю для низки зустрічей з представниками Армії оборони Ізраїлю, повідомив ізраїльський репортер Мойра Асраф Волберг. Метою офіційного візиту була сприяння створенню систем протиракетного попередження в Україні. В Ізраїлі хотіли залишити візит делегації непомітним з огляду на політичну делікатність щодо Москви.

10:47 У Миколаєві демонтували меморіальну дошку, встановлену на честь російського поета Алєксандра Пушкіна. Про це повідомив начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради Юрій Любаров. "Кажуть, що колись в Миколаєві на цьому місті зупинявся поет О.С.П. Не знаю, правда це або ні, але те, що сьогодні він поїхав далі (й далі й далі) від нашого міста – це перевірений факт", – написав Любаров.

10:35 Українські військові вчора збили два російські літаки – Су-24 і Су-25: бомбардувальник та штурмовик – на Лисичанському та Бахмутському напрямках, конкретизував ранішній рапорт Генштабу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

10:23 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, значною мірою припинили розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ). Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та (на відміну від звичайної західної практики) артилерію. В ході високоінтенсивних широкомасштабних бойових дій війни в Україні були виявлені деякі внутрішні недоліки концепції БТГ. Відносно невелике розміщення бойової піхоти в БТГ часто виявлялося недостатнім. Децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості гармат; і лише деякі командири БТГ були наділені повноваженнями гнучко використовувати можливості так, як це було передбачено моделлю БТГ.

10:02 Пані президентова Олена Зеленська зустрілася у Лондоні з першою леді Великої Британії Акшатою Мурті. Під час зустрічі співрозмовниці приділили багато часу обговоренню дитячої освіти та культурної дипломатії. Зеленська розповіла про наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі України, про людей, які залишилися без тепла та електрики, лікарів, змушених проводити без світла операції. На початку зустрічі до перших леді приєднався сам прем’єр Ріші Сунак. "Разом ми захистимо Україну", – запевнив він.

09:57 Із початку оголошення мобілізації в Росії в Казахстан в'їхали понад 400 тис. росіян, виїхали трохи більше 320 тис. і близько 100 тис. росіян поки що перебувають у країні, повідомила міністр праці та соціального захисту населення Казахстану Тамара Дуйсенова.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 88 380 (+590) осіб, танків – 2911 (+3) од., бойових броньованих машин – 5866 (+5) од., артилерійських систем – 1901 (+2) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 209 (+0) од., літаків – 280 (+2) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0) од., крилатих ракет – 531 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4423 (+7) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

33,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,7% автомобільної техніки (з них 0,4% за минулий тиждень),

61,7% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:10 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ передбачає, що Росія продовжить обстрілювати критичну інфраструктуру України, бо має намір використати зиму як зброю. “Президент Путін намагається зруйнувати енергетичну й газову інфраструктури та зупинити надання базових послуг українцям. Чинячи так на початку зими, він демонструє, що хоче використати зиму як зброю проти України. Це жахливо, і ми повинні бути готовими до подальших атак”, – сказав Столтенберґ на пресконференції у Бухаресті. Генсек Альянсу очікує, що на зустрічі голів МЗС країн НАТО у Румунії оголосять про нарощення поставок протиповітряних систем і систем протиповітряної оборони, "оскільки нам треба допомогти Україні захиститися від такого жахливого типу війни”, передає "Укрінформ".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки білорусь після набуття ними бойових спроможностей. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина Буда, Нововолодимирівка, Рожковичі Сумської області. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Бологівка, Кам’янка, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Ракетних ударів ворога зазнала цивільна інфраструктура міста Дніпро. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро у тому числі міста Херсон. На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими. На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у звʼязку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил російської федерації на підрозділи росгвардії. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

08:04 Міністри закордонних справ країн Північної Європи та Балтії закликали продовжувати завдавати економічних втрат Росії, посилювати санкції та припинити основні доходи Москви від експорту. "Ми маємо продовжувати підвищувати ціну для Росії, поки останній російський солдат не покине міжнародно визнаної території України і поки не припиниться російська агресія", – йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України, складеній під час візиту дипломатів до Києва. Міністри зобов’язалися надавати подальшу гуманітарну допомогу та підтримувати зусилля України щодо підготовки до зими, зокрема щодо відновлення енергетичної інфраструктури. Паралельно вони продовжуватимуть зусилля для підтримки відновлення зруйнованої української інфраструктури. Також у заяві лунає заклик до міжнародного співтовариства підтримати відбудову України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти Росії.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавнє розгортання російських військ у Білорусі в листопаді 2022 року, ймовірно, є частиною зусиль Росії посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію.

• Російські мілблогери широко розкритикували рішення міністерства оборони Росії запровадити суворі митні обмеження на імпорт товарів подвійного призначення, що свідчить про повсюдне невдоволення тим, як міноборони Росії веде війну в Україні.

• Російські війська, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня, але така підготовка може бути спрямована на підтримку останніх темпів ударів, а не на збільшення.

• Російські війська продовжували боротися проти українських контрнаступальних операцій навколо Сватового, оскільки російські джерела повідомляли, що українські війська продовжували контрнаступ на захід від Кремінної.

• Російські війська досягли незначних успіхів на південь від Бахмута.

• Російські війська продовжували зміцнювати укріплені позиції та налагоджувати заходи безпеки на сході Херсонської області.

• Українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах і вздовж критично важливих логістичних ліній на півдні України.

• Російські збройні сили продовжують стикатися з проблемами належної підготовки та оснащення, а також проблемами з моральним духом і дисципліною, оскільки невдачі російської армії мають значні соціальні наслідки всередині країни.

• Російська окупаційна влада продовжувала намагатися сприяти інтеграції систем освіти в окупованій Україні в російську систему.