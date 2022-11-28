Російські контрактники-відмовники вимагають порушити справу проти своїх командирів.

За відмову воювати в Україні їх тримали у пивниці в нелюдських умовах.

 

 

Російські військовослужбовці, яких два тижні тримали у підвалі через відмову воювати в Україні, зажадали від Слідчого комітету Росії порушити кримінальні справи за статтями про незаконне позбавлення волі, викрадення людини та перевищення повноважень їхніми командирами. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на Telegram-канал правозахисної групи «Агора».

 

Зі заявою до слідчих органів звернулися контрактники Олександр Афонін з Москви та Андрій Васильєв зі Пскова, яких у серпні цього року відправили воювати до самопроголошеної «ЛНР». Як вони розповіли голові правозахисної групи «Агора» Павлові Чікову, там військовики «зіштовхнулися з недостатнім медичним та матеріальним забезпеченням і ухвалили рішення відмовитися від участі у бойових діях».

 

У результаті їх разом зі ще приблизно 280-ма мобілізованими росіянами посадили до підвалу в селищі Зайцеве. Там їх тримали два тижні «без належного харчування у нелюдських умовах». Крім того, старші командири погрожували їм та чинили психологічний тиск, стверджують військовики.

 

Після закінчення контракту військовослужбовців вивезли до Ростовської області. Разом з ними зі заявами до СКР звернулися родичі трьох мобілізованих, яких досі утримують в підвалі в Зайцевому.

 

Ще один схожий випадок, пише Чіков, стався у населеному пункті Завітне Бажання в самопроголошеній «ДНР», де у підвалі тримали мобілізованого мешканця Примор'я Михайла Носова. Разом з ним у приміщенні перебували ще 17 військовослужбовців, які також відмовилися воювати. Приблизно за два тижні Носова відправили до Ростовської області, де його не прийняли на лікування до шпиталю. Відтак він подав до СК заяву про скоєні щодо нього злочини.

28.11.2022

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