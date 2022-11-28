278-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:03 У місяць, коли Росія активізувала бомбардування критичної інфраструктури в Україні, донати на Збройні Сили України зросли у 1,7 раза. Про це пише Опендатамедіа. За жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни – United24, "Повернись живим" та Фонд Притули – склали 1,5 млрд гривень.

12:22 Кремль заперечив припущення, що російські військові готуються залишити Запорізьку АЕС, оскільки вони, за спостереженням президента НАЕК Петра Котіна, "крадуть все, що можуть знайти". Прессекретар президента РФ Пєсков не вважає це особливою ознакою: "Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і бути не може".

12:02 У Донецьку палає пожежа на нафтобазі.

11:50 "Газпром" вирішив не скорочувати транзит газу через Україну в Молдову. Російський монополіст ствердив, що компанія "Молдовагаз" "усунула порушення з оплати поточних поставок газу". Перед тим "Газпром" звинуватив Україну в нібито "осіданні" газу, призначеного для Молдови, і заявив, що з 28 листопада може скоротити постачання газу в Молдову. Молдовський міністр Андрій Спину натомість спростував обвинувачення "Газпрому" і заявив, що деякі обсяги купленого газу Молдова залишає в українських сховищах.

11:32 Російські окупанти пошкодили близько 32 тисяч цивільних об’єктів та понад 700 об’єктів критичної інфраструктури, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в етері телемарафону. Серед цивільних об’єктів передусім зазнали пошкоджень приватні або багатоквартирні будинки цивільних жителів, лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів були спрямовані на військові об’єкти.

11:01 Енергетики знають, по яких об’єктах в Україні будуть цілитися росіяни, й очікують нового ракетного удару найближчими днями, сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону: "Ми розуміємо, куди вони можуть цілитись, і де буде найнеприємніше. Головна робота, щоб пом’якшити наслідки того, що вони потраплять туди, куди нам не потрібно... Є попередня інформація про те, що можуть бути атаки наступними днями. Ми готуємось, і дуже напружено йде зараз робота. Ситуація, коли в країні після обстрілів немає жодної непошкодженої електростанції і жодного непошкодженого високовольтного трансформатора, технічно дійсно дуже складна".

10:43 Компанія Boeing пропонує надати Україні системи GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb – бомба малого діаметру наземного базування). Це озброєння є дешевим і дозволило б завдавати удари далеко в тилу російських військ – радіусом до 150 кілометрів. Наразі представники компанії Boeing та Пентагону перебувають у переговорах з приводу GLSDB, повідомляє Reuters. Існує декілька логістичних перешкод для здійснення офіційних закупівель. Самі системи могли би надійти до України навесні 2023 року.

10:31 Військова операція ЗСУ на Кінбурнській косі у Миколаївській області триває, і тільки Генштаб може повідомити про те, "що дійсно відбувається і коли дійсно можна радіти", скупо прокоментувала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк: "Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні, – війна і бойові дії. Робота дуже складна, в тому числі і тому, що специфічні і погодні умови (шторми, вітер), специфічне і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївську область".

10:25 Дефіцит потужності в українській енергосистемі на 10:00 становить 27%, внаслідок його стрімкого зростання по всій території України застосовуються аварійні відключення, повідомило "Укренерго". Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях і зростання споживання через погіршення погодних умов.

Після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі й обсяги обмежень споживачів.

10:13 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Незважаючи на звільнення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує зазнавати щоденних бомбардувань російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинуло 10 осіб. 27 листопада 2022 року було зареєстровано максимальні за останній час 54 обстріли в цьому районі. Місто вразливе, тому що воно залишається в радіусі дії більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно зміцнених оборонних рубежів. Значна частина шкоди, ймовірно, завдається Херсону внаслідок застосування Росією реактивних систем залпового вогню, головним чином БМ-21 "Град".

09:54 Усі активні колаборанти покинули Нову Каховку. Про це повідомляє Центр національного спротиву, покликаючись на місцеве підпілля. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував і примушував мешканців до співпраці. "Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають, що його звільнення – це справа часу", – прокоментували у Центрі спротиву.

09:37 Міський голова Києва Віталій Кличко не відкидає ймовірності часткової евакуації з міста. "Зараз багато спекуляцій на тему, наскільки можливий варіант – як хтось це називає – евакуації. Скажу вам: було б великою помилкою, якби ми не готувалися до різних сценаріїв... На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова. Але це не можна назвати евакуацією – це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси", – сказав Кличко в інтерв'ю "РБК-Україна".

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 87 900 (+590) осіб, танків – 2908 (+3) од., бойових броньованих машин – 5861 (+5) од., артилерійських систем – 1899 (+2) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0) од., крилатих ракет – 531 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4416 (+4) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

33,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,6% автомобільної техніки (з них 0,4% за минулий тиждень),

61,6% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки білорусь після набуття ними бойових спроможностей. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільних об’єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави російської федерації та республіки білорусь, виконують завдання з посилення ділянки державного кордону. На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Янжулівка, Миколаївка і Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода на Сумщині. На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах Бологівки, Кам’янки, Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового Харківської області. На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти в позиційній обороні. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Підтверджено ураження об’єкту російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада цього року знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області, в результаті дій Сил оборони, близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється. Зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області. З метою дискредитації Сил оборони, російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні Сили України. Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об’єкт ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Український Генеральний штаб повідомив, що російські чиновники готуються до чергової хвилі прихованої мобілізації, яка розпочнеться 10 грудня і в Російській Федерації, і на окупованих Росією територіях України.

• Російські мілблогери широко критикували Федеральну митну службу Росії за затримки на митниці та вилучення товарів подвійного призначення, які волонтерські рухи надсилали російським військовим.

• Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська вздовж лінії Сватове–Кремінна ведуть оборонні операції навколо Куп'янська та наступальні операції на захід від Кремінної.

• Російські джерела повідомляють, що українські війська продовжують контрнаступальні операції в напрямку Сватового і Кремінної.

• Російські війська продовжували наступальні операції навколо Авдіївки. Український Генеральний штаб не повідомив, що українські війська відбили будь-які наземні атаки навколо Бахмута 27 листопада, що суґерує можливе просування російських військ у цьому районі.

• Російські війська завдали ударів по Дніпру, Кривому Рогу та Запоріжжю.

• Російські окупаційні чиновники продовжували примусово вивозити українських дітей з окупованих територій Луганської області до Росії під приводом того, що діти потребують особливої медичної допомоги.