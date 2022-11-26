Кремль готовий до весни втратити 100 тисяч мобілізованих.

Втрачених вояків мають намір замінювати строковиками.

У силових структурах Росії очікують, що до весни 2023 року втрати вбитими та важкопораненими серед мобілізованих на війну проти України можуть сягнути 100 тисяч осіб. Про це повідомляє розслідувальне видання «Важные истории» з покликом на два не пов'язані один з одним джерела з кіл Генштабу РФ та Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Видання стверджує, що попри серію болісних поразок на фронті та тяжкі втрати російської армії, шеф Кремля Владімір Путін не полишає планів взяти Київ. «Для досягнення своєї мети він готовий воювати кілька років, не зважаючи на втрати», – пишуть «Важные истории».

За даними співрозмовників видання, політичне та військове керівництво Росії розуміє, що цей план передбачає великі втрати. «Навесні наступного року втрати вбитими і пораненими можуть становити близько 100 тисяч. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками», — заявило джерело, близьке до ФСБ.

Джерело, близьке до Генштабу, також повідомило про прогноз, згідно з яким втрати в боях в Україні становитимуть близько 100 тисяч осіб, переважно мобілізованих. Навесні 2023 року, за його словами, Міноборони планує підготувати 120 тисяч строковиків, яких можна буде відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. «Для цього він [Путін] і не скасовує указу про часткову мобілізацію», – заявило джерело «Важных историй».

Нагадаємо, що мобілізація в Росії була оголошена наприкінці вересня. Пункт указу президента РФ, в якому йшлося, скільки людей планують призвати на військову службу, був засекреченим. Міноборони РФ повідомило, що йдеться про 300 тисяч мобілізованих. На початку листопада було оголошено, що мобілізацію завершено, план з призову на війну виконано. Однак указ про завершення мобілізації видано не було. Плани провести додаткову мобілізацію влада РФ вперто заперечує.