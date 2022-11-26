Кремль готовий до весни втратити 100 тисяч мобілізованих.

Втрачених вояків мають намір замінювати строковиками.

 

 

У силових структурах Росії очікують, що до весни 2023 року втрати вбитими та важкопораненими серед мобілізованих на війну проти України можуть сягнути 100 тисяч осіб. Про це повідомляє розслідувальне видання «Важные истории» з покликом на два не пов'язані один з одним джерела з кіл Генштабу РФ та Федеральної служби безпеки (ФСБ).

 

Видання стверджує, що попри серію болісних поразок на фронті та тяжкі втрати російської армії, шеф Кремля Владімір Путін не полишає планів взяти Київ. «Для досягнення своєї мети він готовий воювати кілька років, не зважаючи на втрати», – пишуть «Важные истории». 

 

За даними співрозмовників видання, політичне та військове керівництво Росії розуміє, що цей план передбачає великі втрати. «Навесні наступного року втрати вбитими і пораненими можуть становити близько 100 тисяч. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками», — заявило джерело, близьке до ФСБ.

 

Джерело, близьке до Генштабу, також повідомило про прогноз, згідно з яким втрати в боях в Україні становитимуть близько 100 тисяч осіб, переважно мобілізованих. Навесні 2023 року, за його словами, Міноборони планує підготувати 120 тисяч строковиків, яких можна буде відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. «Для цього він [Путін] і не скасовує указу про часткову мобілізацію», – заявило джерело «Важных историй».

 

Нагадаємо, що мобілізація в Росії була оголошена наприкінці вересня. Пункт указу президента РФ, в якому йшлося, скільки людей планують призвати на військову службу, був засекреченим. Міноборони РФ повідомило, що йдеться про 300 тисяч мобілізованих. На початку листопада було оголошено, що мобілізацію завершено, план з призову на війну виконано. Однак указ про завершення мобілізації видано не було. Плани провести додаткову мобілізацію влада РФ вперто заперечує.

26.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мертвонароджена ОДКБ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Останнє засідання ОДКБ ознаменувало собою початок кінця цієї організації. Зрештою, а чи існувала вона реально, чи народилася вже мертвою 20 (30) років тому?
25.11.22 | | У світі
275-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
25.11.22 | | Україна
274-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.
24.11.22 | | Україна
Валентин Сильвестров. Dolce Legserro
Марія Сидорак
Його музика залишається світлою, невагомою та досконалою навіть в найтемніші часи. Ця музика достатньо тиха, однак в ній чітко чути те, що відбувається в країні. Музика Сильвестрова сприймається як пісня світу, що співає про себе.
23.11.22 | | Штука
Як гени чистої краси
Ростислав Шпук
Наша присутність у життях улюблених людей ефективна, якщо дозована. Те саме – з присутністю в улюблених стінах
23.11.22 | | Дискурси
Твориться новий український народ
 Тарас Возняк
Війна має два аспекти: є той, про котрий усі говорять, – це трагедія, біда, людське горе, безсумнівно, кров. Але водночас війна має інші наслідки.
23.11.22 | | Галичина
273-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.
23.11.22 | | Україна
Мої празькі замальовки
Мирослав МАРИНОВИЧ
«Слава Україні! — Героям Слава!» і зала вибухнула оваціями. У мене було таке враження, що присутні просто огорнули мене своєю солідарністю і симпатією.
22.11.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.