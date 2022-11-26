276-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:17 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Противник не припиняє завдавати ударів по цивільній об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За добу противник завдав 2 ракетних обстріли по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області противник задіяв ударний БпЛА. На Куп’янському напрямку окупанти ведуть активну оборону. На Лиманському напрямку зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового противник застосував ударний БпЛА. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається продовжувати ведення наступальних дій. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдав удару силами армійської авіації в районі населеного пункту Авдіївка. В районі ж Нью-Йорка задіяно ворожий ударний БпЛА. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборонні дії. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське і Зелений Гай на Запоріжжі. Завдав авіаударів по районах Времівки Донецької області та Чарівне - Запорізької. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник продовжує удосконалювати фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів та позицій. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв увесь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон. Триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил російської федерації, зокрема й на тимчасово зайнятій території України. В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками. В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України. За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

18:11 Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо на зустрічі в Києві у суботу підписали декларацію щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО.

17:07 Продовольча ініціатива України, спрямована на подолання зернової кризи в африканських країнах, на першому саміті зібрала $150 мільйонів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди установчого саміту зернової ініціативи "Grain from Ukraine". "Це один із найбільших внесків у глобальну стабільність. Наразі понад 20 держав і Європейський Союз беруть фінансову участь у цій ініціативі, ще понад 10 держав готуються приєднатися. Станом на сьогодні на першому установчому саміті ми вже зібрали близько $150 мільйонів", – поінформував Зеленський. Суть ініціативи – відправити 60 суден із зерном з українських портів до країн, де найбільше дається взнаки продовольча криза, зокрема, в Ефіопію, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенію та Ємен.

#цитата "Ми пам’ятаємо, як це, коли твій народ хочуть знищити. Ми пам’ятаємо, як забирають все, як можуть просто розстріляти за сховану миску зерна. Як велика сім’я ділить буханець хліба на тиждень. А також як замучені люди замертво падають просто на дорозі. Як вимирали цілі родини і цілі села... Ми про це пам’ятаємо і ми бачимо, що сьогодні відбувається у світі, в Україні. Нас знову хочуть знищити бомбами, кулями, холодом і знов-таки голодом... Ми не дамо залишити без їжі і води мільйони людей у світі. Ми пам’ятаємо, як це було колись, ми знаємо як це відбувається сьогодні. Не допустимо, щоб це було завтра - ні у нас, ні в будь-якій державі світу". Володимир Зеленський

16:54 Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Уладзімір Макей, який займав цю посаду десять років, повідомив прессекретар МЗС РБ. Йому було 64 роки. Макей вважався "зв'язковим" Лукашенка із Європою.Після російського вторгнення в Україну саме Макей був одним із посередників у перемовинах між Україною та РФ в лютому та березні.

15:22 Уряд Бельгії затвердив новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійде найсучасніше обладнання, зокрема мобільні лабораторії та підводні безпілотники, повідомив міністра оборони Бельгії Людовін Дедондер. Дві мобільні лабораторії Україна отримає протягом трьох тижнів, їх можна розгорнути біля місць, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент чи використати в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні. У пакеті допомоги - 10 підводних беспілотників компанії ECA Robotics Belgium. Вони можуть знаходити всі підводні загрози, зокрема міни та шпигунське обладнання.

Окрім цього, сотня бельгійських військових інструкторів розпочнуть навчання українських солдатів в рамках європейської місії військової допомоги Україні.

14:43 "У всьому цьому морі зла і болю, через дев’яносто років після жахливого геноциду Голодомору, я захоплююся вашим добрим запалом. Попри величезну трагедію, яку ви зараз переживаєте, ваш народ ніколи не занепадав духом і не впадав у розпач. Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, який страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється, — багатостраждальний і благородний народ. Я продовжую бути поруч із вами серцем і молитвою, з людською турботою, щоб ви відчували супровід, щоб не звикалося до війни, щоб ви не залишалися самотніми сьогодні, а особливо завтра, коли, можливо, з’явиться спокуса забути про ваші страждання", – звернувся Папа Франциск до українського народу.

14:29 В рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 12 українців, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Серед них: четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРО, а також троє цивільних. Серед військових, що захищали, зокрема, Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний – двоє офіцерів. За останній тиждень вдалося повернути з полону 98 українців.

13:07 У Києві станом на нинішній ранок без постачання електроенергії в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців столиці, повідомила Київська міська військова адміністрація. Водопостачання відновлено в повному обсязі, у квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі. Триває запуск теплопостачання. Мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. До завтрашнього ранку в Києві заплановано завершити всі відновлювальні роботи.

12:27 До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Уранці він вшанував пам'ять жертв Голодомору біля меморіального монумента на Михайлівській площі.

12:13 Третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають у неробочому стані. Для їхнього відновлення Пентагон організував на території Польщі пункт ремонту артилерійського озброєння для України, повідомляє The New York Times з посиланням на чиновників американських оборонних відомств.

11:16 Україна закликала світ визнати організований тоталітарним комуністичним режимом Сталіна Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться у коментарі МЗС України до Дня пам’яті жертв голодоморів. "Український народ з його традиціями національно-визвольних рухів розглядався Кремлем як загроза існуванню радянської системи. Режим Сталіна чинив голод, репресії та масові депортації, аби зламати дух українців, знищив голодною смертю не менше 3,9 млн осіб", – йдеться у коментарі. У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що впродовж десятиліть тоталітарний режим у Кремлі робив усе можливе, щоби приховати від міжнародної спільноти наслідки репресивної політики щодо українців, замовчував, перекручував і заперечував факти задля уникнення відповідальності за скоєні злочини. "Сьогодні, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932–1933 років в Україні, мета загарбницької геноцидної війни Росії не відрізняється від мети геноциду 1932–1933 років – знищення української нації та її державності. Продовжуючи терористичні атаки на об’єкти критичної інфраструктури, руйнуючи історичну та культурну спадщину, здійснюючи насильницьке вивезення українських дітей на російську територію, РФ веде війну проти української ідентичності", – заявили в МЗС.

11:05 Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ московського патріархату, ректора Почаївської духовної семінарії Іова (Смакоуза), повідомляють джерела видання «Бабелю» в правоохоронних органах. Обшуки проходили в рамках кримінального провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової чи національної належності або релігійних переконань (ч.2 ст.161 КК). Як повідомило джерело, "у мастодонта православʼя, який роками навчає та виховує цілі покоління духівників русского міра", знайшли російську літературу, яка возвеличує імперіалізм, та вилучили техніку. Усе це він використовував для пропаганди цінностей РФ й антиукраїнської агітації.

10:13 Дефіцит в енергосистемі, який на вечір п'ятниці становив близько 30%, на вихідні планується скоротити приблизно до 25%, а до планового режиму відключень увійти в понеділок, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. До спричиненого російськими обстрілами 23 листопада блекауту (системної аварії) дефіцит електроенергії в енергосистемі становив 15–20%.

10:04 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія, імовірно, знімає ядерні боєголовки зі старих ядерних крилатих ракет і запускає неозброєні боєголовки по Україні. Зображення з відкритих джерел показують уламки, очевидно, збитої крилатої ракети повітряного запуску Х-55 (AS-15 Kent), розробленої в 1980-х роках виключно як система доставки ядерного заряду. Боєголовка, ймовірно, була замінена на баласт. • Хоча така інертна система все одно завдасть певної шкоди через кінетичну енергію ракети і якийсь залишок невитраченого палива, вона навряд чи зможе досягти надійного ураження намічених цілей. Росія очевидно сподівається, що такі ракети функціонуватимуть як приманки та відволікатимуть українську протиповітряну оборону. • Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 86 710 (+560) осіб, танків – 2901 (+2) од., бойових броньованих машин – 5848 (+4) од., артилерійських систем – 1896 (+1) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1) од., крилатих ракет – 531 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4406 (+2) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

84,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

33,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,4% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

61,5% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:02 Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало чутки про те, що ворог готується атакувати Україну з боку Білорусі до кінця листопада:

"В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну. Крім того, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого «вторгнення» 25-28 листопада, а за кілька годин дата «вторгнення» змістилася на 28-29 листопада. Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області. Ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаційних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області; Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Слобожанському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону, обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка і Торське Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське та Мар’їнка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде активні оборонні дії. Здійснив обстріли з танків і всього спектру артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник здійснює фортифікаційне облаштування позицій по береговій лінії та в глибині оборони, удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Безпосередньо від ворожого вогню постраждали міста Очаків та Херсон. Відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області. Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги - тілами мертвих загарбників. Підтверджено втрати противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У місті Мелітополь знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Два склади було знищено у Василівському районі. Тут до 130 окупантів поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу. Кількість ліквідованого особового складу ворога уточнюється. Залишається не вирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. Так, у Костромській області, через соцмережі, закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям в польових умовах. Водночас, незважаючи на заходи пропаганди, спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських загарбників з боку цивільного населення. Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Відомо, що війсьекомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також 2 інших важливих об’єкти противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомлення про групу неукомплектованих мобілізованих із Серпухова розколюють інформаційний простір Росії.

• Президент Путін неправдиво представив зустріч з обраними жінками як відкриту дискусію з матерями мобілізованих військовослужбовців.

• Розслідування української служби Forbes показало, що війна в Україні серйозно фінансово вплинула на річний бюджет Російської Федерації.

• Міноборони Росії збільшило частоту обміну військовополоненими, щоб, можливо, заспокоїти невдоволення в російському інформаційному просторі.

• Український посадовець підтвердив, що українські сили вбили іранських військових радників в окупованому Росією Криму, і погрожував завдати удар по іранській військовій присутності на українській території.

• Російське військове керівництво, можливо, поширює документ, в якому йдеться про те, що для перемоги у війні в Україні Росії необхідно мобілізувати п'ять мільйонів військовослужбовців, чого Москва зробити не може.

• Російські сили здійснили обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції на північний захід від Сватового, а російські джерела стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні операції в напрямку Кремінного.

• Російські війська продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки, і впливові російські діячі можуть створювати інформаційні умови, щоб відвести від себе провину за відсутність прогресу в районі Бахмута: Прігожин заявив, що завдання формувань "Групи Ваґнера" в цьому районі – не взяти Бахмут, а послабити українські сили та їхній бойовий потенціал.

• Російські війська продовжували створювати оборону на південь від річки Дніпро в Херсонській області та навколо критично важливих наземних ліній комунікацій, що з’єднують Крим із південною частиною Херсонської області.

• Російські джерела й офіційні особи продовжують спроби сформувати наратив навколо ймовірної другої часткової мобілізації, заперечуючи потенціал загальної мобілізації.

• Російські чиновники продовжують спроби стимулювати демографічні зміни в окупованих районах України шляхом депортації українських жителів і заміни їх завезеними російськими громадянами.