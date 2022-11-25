Бундестаґ планує визнати Голодомор геноцидом.

Текст резолюції підготують до Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні

 

 

Ціла низка фракцій німецького Бундестаґу розробляють проєкт резолюції, в якій Голодомор в Україні 1932-1933 років визнається геноцидом. Про це повідомила у п'ятницю, 25 листопада, телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на копію документа. У розробці спільного тексту беруть участь як партії урядової коаліції ­– соціал-демократи, «зелені», ліберали – так і опозиційний блок християнських партій ХДС/ХСС.

 

Відповідно до повідомлень, текст резолюції планується підготувати до Дня пам'яті жертв Голодомору, який в Україні зазвичай відзначають в останню суботу листопада. Внаслідок насильницької колективізації сільського господарства в Українській РСР, що проводилася в роках правління Йосипа Сталіна, у 1932-1933 роках у країні виник масовий голод, жертвами якого стали мільйони людей. Ця катастрофа була свідомо спровокована керівництвом Радянського Союзу.

 

«Голодомор укладається до списку людиноненависницьких злочинів тоталітарних систем, внаслідок яких у Європі в першій половині 20 століття було знищено мільйони людських життів. Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зернові реґіони. Зі сьогоднішньої перспективи це слід кваліфікувати в історико-політичному. плані як геноцид», – зазначається у проєкті резолюції Бундестаґу. У документі теж зазначено, що цей злочин є «частиною спільної історії європейців». 

 

Голодомор уже давно є великою спірною темою між Україною та Росією. Москва відкидає тезу Києва про те, що жертвами масового голоду були лише українці, стверджуючи, що від голоду постраждали також мільйони мешканців Центральної Азії та Росії.

25.11.2022

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