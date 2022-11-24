Міський голова Івано-Франківська попередив про можливі тривалі відключення електроенергії.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливі тривалі відключення електроенергії. Про це він розповів в ефірі “Західного полюсу”. 

 

«Івано-Франківськ не постраждав так, як, наприклад, Львів, Тернопіль, Хмельницький чи Вінниця. Але з кожним ракетним ударом відчуваємо погіршення ситуації. На щастя, поки це не критично. Але не знаємо що буде завтра. Треба бути готовим, що за певних обставин світла може не бути більше, як добу, і навіть там, де є заживлена критична інфраструктура ймовірні відключення», – зазначив мер.

 

Як і по всій Україні, в Івано-Франківську вже створили Пункти незламності на базі шкіл і комунальних підприємств. Також сьогодні, 24 листопада, розмістять цю інформацію на дверях кожного будинку. Якщо електроенергії не буде понад добу, люди зможуть перебувати в цих пунктах обігріву.

 

Окрім цього, можливі перебої з інтернетом і зв’язком.

 

Також мер зазначив, що за критичного сценарію в країні доведеться відключити електростанції на 7 діб, щоб відновити енергетичну систему.

 

“У разі, якщо зупиниться вся енергетична система, для відновлення повністю знищеної енергосистеми доведеться відключити на сім діб електростанції. Тому до цього сценарію… не хочеться, щоб він був, але бачимо, що останні дні досить складно”, – сказав Марцінків.

 

Він також додав, що міські лікарні працюватимуть – повсюди є альтернативне живлення. Але будуть проблеми з котельнями та насосними станціями.

 

“Це вже відчутно, коли відключають котельні. Особливо, коли без попередження”, – зазначив міський голова.

 

Марцінків закликав сьогодні допомагати одне одному, як ніколи. За можливості знайти помешкання у сільській місцевості.

24.11.2022

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