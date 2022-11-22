Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту військової техніки з України.

Йдеться про ту техніку, яку надав Берлін як військову допомогу ЗСУ.

 

 

Німеччина створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту озброєнь, яку вона поставила Україні, заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Про це повідомив німецький портал ділової інформації Finanzen.net. Також вона розповіла, що Берлін планує підготувати близько п’яти тисяч українських солдатів у Німеччині до червня у рамках навчальної місії Євроунії.

 

«Ми досягли угоди, і робота може розпочатися негайно, щоб усю техніку, яка постачалась Києву, можна було ремонтувати після виведення з бойових дій», – заявила пані Ламбрехт журналістам у Брюсселі.

 

Керівниця німецького військового відомства наголосила, що важливо, аби все, що Берлін надав Києву як військову допомогу, можна було відремонтувати після бою. Вона зазначила, що, зокрема, йдеться про Panzerhaubitze 2000, а також реактивні системи залпового вогню  MARS II.

 

Німецька міністерка не уточнила, чи йдеться про завод KONŠTRUKTA-Defence, розташований у місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини, який, як вже повідомляло наше видання, готується до прийняття на ремонт військової техніки з України, чи йдеться про створення цілком нового центр технічного обслуговування. Варто зазначити, що KONŠTRUKTA-Defence спеціалізується переважно на виробництві, ремонті й обслуговуванні артилерійських систем та ракетних установок. 

22.11.2022

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