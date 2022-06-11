Словаччина ремонтуватиме та модернізуватиме українську військову техніку.

З початку війни Словаччина надіслала Україні озброєнь на 154 мільйони євро.

Завод KONŠTRUKTA-Defence, розташований у місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини, незабаром почне приймати на ремонт і модернізацію військову техніку української армії, пошкоджену в боях з російськими окупантами. Про це повідомило словацьке видання Nový Čas з покликом на заяву міністр оборони Словаччини Ярослава Надя (Jaroslav Naď) під час його візиту на вказане державне підприємство.

При цьому міністр не уточнив, яка саме військова техніка ремонтуватиметься й модернізуватиметься для України. «Поки що у нас є готові речі для ремонту та модернізації кількох десятків транспортних засобів для України, але я не буду деталізувати», – сказав Надь. На згаданому заводі також ремонтують військову техніку для Збройних Сил Словацької Республіки.

Директор заводу Александр Гурський (Alexander Gurský) повідомив журналістів, що KONŠTRUKTA-Defence спеціалізується в основному на виробництві, ремонті та обслуговуванні артилерійських систем та ракетних установок. Найвідоміша продукція підприємства – самохідна гаубиця Zuzana 2 (калібр – 155 міліметрів). На початку червня стало відомо, що Україна уклала зі Словаччиною контракт на постачання восьми таких гаубиць.

З початку війни Словаччина надіслала Україні озброєнь вже на 154 мільйони євро – проміжний звіт про це відомство Надя опублікувало на своєму сайті восьмого червня. Зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси російського виробництва С-300. Наразі Словаччина готує до відправки до України партію радянських винищувачів МіГ-29.