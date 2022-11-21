271-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:29 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області. За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Берестове Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Озарянівка, Опитне, Первомайське, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива і Пречистівка Донецької області; Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Оріхів, Степове і Чарівне Запорізької області та місто Нікополь на Дніпропетровщині. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії веде повітряну розвідку БпЛА. Вів вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон. В населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців. Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється. На тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження окупантів та 3 - по позиціях його зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Головне управління військової розвідки України повідомило 20 листопада, що російські спецслужби планують напади під чужими прапорами на білоруські об'єкти критичної інфраструктури з метою тиску на білоруських військових для вступу у війну в Україні. Український Генеральний штаб додав, що українські офіційні особи не спостерігали формування жодних білоруських штурмових груп. ISW продовжує оцінювати, що малоймовірно, що білоруські сили вторгнуться в Україну.

• Російські та українські джерела повідомили, що 20 листопада тривають бої вздовж лінії Сватове-Кремінна. Російські джерела зазначили, що погіршення погодних умов впливає на бойові дії.

• Український військовий посадовець заявив, що українські сили звільнили 12 населених пунктів у Луганській області з початку східного контрнаступу.

• Міністерство оборони Росії заявило, що завдало удару по зосередженню українських військ в районі Новоселівського Луганської області. Раніше МО Росії заявляло, що відбило українські атаки на населений пункт, і ця заява може свідчити про те, що українські війська просунулися до населеного пункту.

ISW обговорює зростання впливу спільноти мілблогерів (військовий кореспондент або военкор) у Росії, незважаючи на її все більш критичні коментарі щодо ведення війни. Повідомляється, що спільнота мілблогерів складається з понад 500 незалежних авторів і стала авторитетним голосом щодо російської війни. [1] Спільнота зберігає сильно провоєнні та російські націоналістичні погляди та пов’язана з відомими російськими націоналістичними ідеологами. Тісні стосунки мілблогерів із збройними силами – чи то збройними силами Росії, чеченськими спецпідрозділами, найманцями Групи Ваґнера чи маріонетковими формуваннями – дали цій спільноті авторитетніший голос у російському інформаційному просторі, ніж Міністерство оборони Росії. Російський президент Путін захищав мілблогерів від атак Міністерства оборони та захищав їхню незалежність, незважаючи на посилення утисків і цензури по всій Росії.

Кремль дозволив постійно зростаючій неформальній спільноті мілблогерів отримати квазіофіційну, але незалежну позицію, незважаючи на посилення внутрішніх репресій і цензури. Кремль історично оприлюднював свій державний наратив через російські федеральні ЗМІ, телебачення та друковані ЗМІ, але дозволив дуже індивідуалістичній і часто критичній спільноті мілблогерів висунути власні наративи щодо цієї війни. Спільнота мілблогерів складається з широкого кола персонажів, починаючи від тих, хто підтримує Кремль і водночас критикує російське військове командування, до тих, хто прямо звинувачує президента Росії Путіна у послідовних військових невдачах Росії в Україні. Те, що Кремль терпить спільноту міблогерів, дивує, враховуючи його цензуру інших більш традиційних ЗМІ, включаючи опозиційні та іноземні ЗМІ.

Російські мілблогери – це не просто фани війни – вони постають як група з особливим голосом у Росії. Мілблогери пропонують дуже неформальну платформу, яка різко відрізняється від структурованої презентації війни російського міноборони. Мілблогери переважно публікують власноруч створений контент на російських платформах соціальних медіа, таких як Telegram, VK і RuTube, у невимушеній та доступній формі. Більшість відомих мілблогерів або працюють на передовій, або мають джерела в російських військових структурах, що дозволяє їм формувати оцінки на основі розповідей з перших рук, незалежно від інформації Міністерства оборони та цензури.

Однак мілблогери не повністю відокремлені від російського уряду. Російське розслідувальне видання The Bell, наприклад, виявило, що творець одного з найвпливовіших російських Telegram-каналів Рибарь є колишнім співробітником прес-служби Міноборони Росії. Інші мілблогери є кореспондентами російських державних ЗМІ, таких як «Комсомольская правда», «Ріа» та «РіаФан». де вони продовжують висвітлювати війну вкрай впевнено та навіть пропонують рекомендації щодо покращення проведення російської військової кампанії. Деякі маріонеткові чиновники з окупованих Донецької та Луганської областей також працюють як мілблогери, оскільки вони висловлюють свою думку, діляться аналітикою інших мілблогерів і поширюють кадри з передової незалежно від Кремля і часто суперечать офіційній лінії МО та Кремля.

Вибрані мілблогери зараз обіймають офіційні посади в Кремлі. Путін просував деяких відомих мілблогерів із великою кількістю послідовників, щоб охопити націоналістичну групу, до якої вони звертаються, і, найголовніше, щоб запобігти повороту цієї групи проти путінізму. Путін, наприклад, призначив відомого російського мілблогера та кореспондента «Комсомольской правды», Сашу Коца у склад російської ради з прав людини. Путін особисто зустрівся з деякими російськими мілблогерами та запросив їх взяти участь у його промові про анексію 30 вересня. Однак взаємодія Путіна з цими мілблогерами не пом’якшила їхніх коментарів щодо війни. Вони продовжують критикувати російські військові зусилля і особливо російське міноборони, навіть коли Путін їх захищає та просуває.

Деякі російські мілблогери мають тісні зв’язки з відомими націоналістичними ідеологами. Націоналіст і колишній депутат Держдуми РФ Захар Прілєпін (відомий створенням добровольчого батальйону в окупованій Донецькій області в 2017 році) і засновник сучасної Націонал-більшовицької партії Едуарда Лімонова, як повідомляється, прославляв російського мілблогера Семена Пегова (відомого під псевдонімом Wargonzo). Мілблогери також ведуть подкасти з широко відомими російськими неонаціоналістами, такими як Алєксандр Дуґін та радянський телеведучий часів перебудови Алєксандр Любимов. Приналежність мілблогерів та взаємне просування з цими діячами сприяють максималістській меті повного панування Росії в Україні в інформаційному просторі. Дуґін навіть прямо звинуватив Путіна у військових невдачах Росії після виходу росіян з міста Херсона, фактично критикуючи Путіна за те, що він не в повній мірі сприйняв ідеологію російського націоналізму.

Путін, ймовірно, заблокував спроби Міноборони провести чистку або іншим чином контролювати мілблогерів. 14 жовтня ISW повідомила, що невідомі високопосадовці російського міноборони намагалися притягнути до кримінальної відповідальності найвідоміших мілблогерів. Російські мілблогери публічно критикували міноборони Росії за спробу цензури, продовжували звичайне висвітлення війни та не повідомляли про кримінальні звинувачення. Раніше невідомі російські чиновники атакували російських мілблогерів, звинувачуючи їх у розголошенні позицій Росії українським силам. Однак Путін, очевидно, підтримав мілблогерів, нещодавно прокоментувавши важливість прозорості та точності у звітах про війну — коментар, який міг бути спрямований лише на висвітлення мілблогерів.

Відомість спільноти мілблогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля створити ефективну присутність у Telegram через загальну нездатність Путіна підготувати свій народ до серйозної та тривалої війни. Російський медіастатистичний центр Brand Analytics зазначив, що з початку війни 24 лютого до 1 жовтня кількість російських блогерів у Telegram зросла на 58%, а використання заборонених західних соціальних мереж, таких як Instagram і Twitter, помітно скоротилося. Telegram також має найвищий відсоток збільшення щоденної публікації контенту (23%) порівняно з іншими російськими соціальними мережами за цей період. Bell зазначив, що кількість читачів Рибаря різко зросла у вересні та жовтні до понад мільйона підписників на тлі часткової мобілізації та початку українських контрнаступів на сході та півдні. Зростання популярності Telegram і випадок Рибаря демонструють недовіру росіян до офіційних наративів Кремля та пошук точнішого звітування. Український уряд, варто зазначити, дотримувався протилежного підходу. Замість того, щоб намагатися централізувати висвітлення війни, Київ доручив усім регіональним чиновникам запустити офіційні Telegram-канали для надання інформації про війну в режимі реального часу.

Кремль намагається наслідувати успіх російських провоєнних силовиків в Інтернеті. Чеченський лідер і силовик Рамзан Кадиров є російським мілблогером з найбільшою кількістю підписок на Telegram, який має понад три мільйони підписників. Telegram-канал Кадирова дуже нагадує формат інших мілблогерів і містить відео-висловлювання Кадирова, кадри бойових дій і невідфільтровану думку про хід «спецвійськової операції». Канал Кадирова, однак, має більш послідовний наратив, ніж індивідуальний мілблогерів, враховуючи його особисті інтереси в просуванні своїх військ. Мілблогери, афілійовані з Wagner Group, також пропагують найманство за рахунок критики російського Міноборони та традиційних сил. З іншого боку, відомі кремлівські пропагандисти державного телебачення Владімір Соловйов і Марґаріта Симонян мають лише 1,4 мільйона та 500 тис. підписників у Telegram відповідно, і вони почали повторювати критику деяких російських мілблогерів у своїх каналах Telegram.

Путін продовжує посилювати підтримку незалежності репортажів мілблогерів, навіть коли він посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища майже напевно пов’язані. Путін, ймовірно, визнає, що Кремль і особливо міноборони втратили будь-яку довіру багатьох росіян до правдивості своїх заяв, тому має необхідність покладатися на такі голоси, які про-військові росіяни вважають достовірними, щоб зберегти підтримку зростаючих жертв, яких він вимагає. Захист Путіним критики мілблогерів на адресу обраних ним посадовців є дивовижним. Це свідчить про те, що він розглядає збереження підтримки принаймні якогось помітного сегменту російського населення як центр тяжіння для військових зусиль, якщо не для виживання свого режиму, і що він готовий витримати критику з боку групи, яку він сприймає як лояльну, щоб забезпечити цей центр тяжіння. Чи залишаться мілблогери лояльними до Путіна і військових зусиль, якщо російські військові продовжуватимуть боротися і зазнаватимуть невдач? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими в міру того, як Путін збільшує свої вимоги до населення, яке не бажає забезпечувати гарматне м'ясо для війни, що зазнає невдачі.