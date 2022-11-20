270-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:14 Спільний координаційний центр поновив у суботу навігаційні інструкції у зв'язку із продовженням "зернової угоди" до 18 березня 2023 року. Нова інструкція, видана турецькою владою, набула чинності 19 листопада, і діятиме до 18 березня 2023 року.

Загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 11,5 млн тон.

Вчора з українських портів вийшли п'ять суховантажних суден, вони перевозять загалом 244 143 тонни зерна та іншого продовольства в рамках ініціативи. Два судна Captain Adams (62 тис. тонн кукурудзи) та Tasos (65 тис. тонн пшениці) прямують до Республіки Корея. Судно Panagia Kanala доставить до Бельгії 44,9 тис. тонн ріпаку. Суховантаж Odysseus N перевезе до Китаю 62 843 тонни соняшникового шроту. Судно Annabella переправить до Єгипту 9,4 тис. тонн соєвих бобів.

70 суден очікують дозволу, щоб зайти у порти України, а 26 завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

09:07 У всіх регіонах України нині з 8-ї години до кінця доби будуть застосовуватись планові відключення, додаткові аварійні відключення не прогнозуються, повідомили в "Укренерго", зазначивши, що вже вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання.

09:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Нещодавній відхід російських військ із західних районів Херсона був проведений у відносно доброму порядку порівняно з попередніми великими відступами російських військ під час війни. Під час відступу втрати техніки, швидше за все, обчислювалися десятками, а не сотнями, в той час як значна частина техніки, що була залишена, була успішно знищена російськими силами, щоб уникнути її використання Україною. Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Серґєя Суровікіна. Тим не менше, сили залишаються роз'єднаними через погане керівництво молодшого і середнього рівня та культуру приховування. Наприклад, за останні місяці дві роти, підпорядковані Східному військовому округу втекли після вбивства їх командира. Інші офіцери, ймовірно, збрехали, намагаючись приховати інцидент.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині. Ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, ракетних ударів російської федерації зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Святогірськ та Краматорськ. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території російської федерації та республіки білорусь. На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону на захоплених рубежах. Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Берестове на Донеччині. На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти обороняються на захоплених рубежах. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та Вищетарасівка Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії, веде повітряну розвідку БпЛА. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Токарівки, Антонівки, Чорнобаївки та міста Херсон. За наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів. В Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів. Підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада, у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється. За минулу добу наші воїни збили БпЛА типу “Орлан-10” та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що російські війська починають зміцнювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та на сході Запорізької областей особовим складом з Херсонської області та мобілізованими військовослужбовцями.

• Представники розвідки США заявили, що російські та іранські офіційні особи на початку листопада завершили угоду щодо виробництва іранських безпілотників на території Росії.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на рубежі Сватове — Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька, незважаючи на повідомлення про значні втрати навколо Бахмута.

• Російські війська продовжували зусилля з укріплення районів навколо наземних комунікацій на півдні України, борючись з частковою втратою можливості використання мосту через Керченську протоку.

• Російські ЗМІ продовжили активні дискусії щодо майбутньої другої хвилі мобілізації.

• З січня 2022 року кількість російських ув'язнених скоротилася приблизно на 6,5%, ймовірно, через інтенсивне вербування групою Вагнера.

• Російська влада працює над встановленням контролю над інформаційним простором на окупованих територіях та виявлення українських партизанів.