Білоруські гакери атакували Роскомнагляд.

Вони обіцяють розповісти, як російська влада стежить за дисидентами.

Білоруська група гакерів під назвою «Кіб*рПартизаны» повідомила про злам систем «Головного радіочастотного центру» (ГРЧЦ) Росії, дочірнього підприємства Роскомнагляд. Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы час». Факт нападу підтвердила прес-служба ГРЧЦ, але запевнила, що ситуація контрольована.

У повідомленні на Telegram-каналі «Киб* рПартизаны» повідомили, що зламали внутрішню мережу ГРЧЦ, завантажили документи, листування та пошту співробітників обсягом два терабайти, а також зашифрували робочі станції та завдали шкоди системі. Як докази гакери виклали кілька скріншотів вилучених документів і листування співробітників ГРЧЦ.

Гакери пояснили свій інтерес до ГРЧЦ: «Ця компанія з початку війни стежила за опонентами путінського режиму в Інтернеті, шукала небажані диктатурі ресурси, писала звіти у ФСБ і прокуратуру РФ, намагаючись заблокувати сервіси, які допомагають передавати правдиву інформацію».

«Кіб*рПартизаны» пообіцяли оприлюднити своє розслідування на основі отриманих даних і передати матеріали журналістам. «Зірвано роботу головного кремлівського цензора. Також у нас є величезна кількість матеріалів, які доводять масштабне онлайн-стеження і спроби встановити тотальний контроль над усіма, хто протягом останніх 20 років виступав проти режиму Путіна».

ГРЧЦ, своєю чергою, стверджує, що гакерам не вдалося отримати доступу до закритих даних і критичної інфраструктури організації. «Наша служба боротьби з кібератаками виявила використання проти нас зловмисниками уразливості, яка раніше ніде не використовувалася. Злочинці не отримали доступу до секретної інформації чи критичної інфраструктури», – повідомляє прес-служба ГРЧЦ.

«Кіб*рПартизаны» зразу ж зреагували на заяву ГРЧЦ про «керування ситуацією»: «Подивимося, яку інформацію Раскомнагляд не вважає закритою: списки працівників із зазначенням їхніх персональних даних; листування та документи працівників (від паспортів до результатів медогляду); доступ до КОВ (Кабінет оперативної взаємодії між Раскомнаглядом, МВС, Генпрокуратурою, ФСБ і багатьма іншими відомствами – ред.) і списків користувачів КОВ; документація щодо проєктів, наприклад, ботоферма та автоматизовані системи моніторингу мережі; велика кількість звітів про веб-стеження за журналістами, блогерами, досвідченими користувачами та багато-багато іншого. А оскільки, згідно із заявою ГРЧЦ, ми отримали незакриті дані й ситуація з ними “контрольована”, ми вважаємо, що з чистим сумління можемо їх опублікувати».