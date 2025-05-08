Пора сказати правду

Богдан ПАНКЕВИЧ

ІСТОРІЮ ПИШУТЬ ПЕРЕМОЖЦІ – ПИШУТЬ ТАК, ЯК ЇМ ВИГІДНО.

 

 

У ці дні ми всі святкуємо 80-ліття закінчення переможної європейської кампанії у Другій Світовій війні. Росія прагне приватизувати цю перемогу і бути глорифікованою як переможець німецького нацизму.

 

Путін дуже на це розраховує.

 

Європа віддавна інфікована брехливою російською пропагандою і переповнена вдячністю до російських визволителів.

 

Це небезпечна ситуація, коли міфи затінюють правду. І можуть спонукати до більш м’якого ставлення до російських військових злочинів та агресії проти України.

 

Варто переосмислити інформацію про перемогу над німецьким нацизмом.

Насправді було так:

 

• У 1939 році Другу Світову війну разом розпочали два союзники – гітлерівська Німеччина і Радянський Союз. Вони окупували і розділили між собою Центральну Європу, а потім, підсилена цим союзом, Німеччина легко окупувала Західну Європу.

 

• Німецький нацизм перемогла не Росія, а всі народи Радянського Союзу разом із країнами Антигітлєрівської Коаліції. Ключову роль тут зіграла економічна і військова допомога США.

 

• Частка України у людських і матеріальних втратах найбільша і перевищує 40%, на другому місці – Білорусь.

 

• Росіяни були найбільшими колаборантами, армія Власова та інші подібні формування налічували до 800 тисяч осіб.

 

• Росія використала цю війну для повторного геноциду українців. Чоловіче населення визволених міс і сіл на території України негайно кидали беззбройними в атаку. Німецькі кулеметники деколи сходили з розуму, розстрілюючи тисячі цивільних українців.

 

• Сталінський радянський фашизм переміг гітлерівський німецький нацизм і окупував Центральну Європу. Воєнних злочинів Червоної Армії, вчинених на теренах Європи проти цивільного населення, ніколи не було засуджено.

 

• Ніколи офіційно не був засуджений злочинний радянський режим. Це призвело до поширення комуністичної зарази по всьому світу і кривавих інтервенцій в Угорщину (1956), Чехословаччину (1968), Афганістан (1979). З подальшою підтримкою світового тероризму та диктаторських режимів сучасною Російською Федерацією.

 

• Росія є спадкоємицею Радянського Союзу та його режиму, використовує ті самі злочинні спецслужби і таку ж агресивну зовнішню політику.

 

• Війна 2008 року і окупація частини Грузії, як і теперішня війна в Україні, спричинені тривалим ігноруванням російських злочинів світовим співтовариством.

 

На жаль лідери та еліти цивілізованих країн демонструють дуже повільну здатність сприймати, а тим більше – толерувати незвичну і не дуже вигідну їм інформацію.

 

Знадобився цілий рік, щоби тези Маніфесту Сталого Миру «Світ після нашої перемоги», написаний лідерами українського громадянського суспільства, перестали відкидати і почали обговорювати.

 

Основна думка Маніфесту – теперішня війна України з Росією буде тривати доти, поки імперська Росія не розпадеться на незалежні національні утворення. Поки цього не станеться – загроза для України і всієї Європи не зникне.

 

Закликаємо сприйняти правдиве бачення ролі Росії у перемозі над німецьким нацизмом і не допустити до глорифікації Росії під час святкувань 80-річчя перемоги у Другій Світовій Війні.

 

Наші твердження співзвучні із відповідною резолюцією, яку Європарламент прийняв більшістю голосів 23 січня 2025 року.

 

Богдан Панкевич 

та мої однодумці з українського громадянського суспільства.

08.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Поклін Матері
У Львові в неділю, 11 травня, об 11.30 в Музеї Митрополита Андрея Шептицького цикл камерних концертів під назвою «Недільні концерти у полудень» відкриє концерт вокальної музики «Богородице Діво», який присвячений світлому Образу Матері.
07.05.25 | | Штука
Форум військових письменників у Львові
Військові письменники, письменники-волонтери та бібліотекарі й видавці з різних регіонів України матимуть зустрічі не лише з читачами у Львові, а й у бібліотеках територіальних громад Львівської області.
06.05.25 | | Штука
Сліпий дощ
Андрій Содомора
Якими тільки не бувають дощі!.. Проливні, затяжні, рясні, дрібні, що сіють і що мрячать. Дощі міські, дощі сільські... І раптом – сліпий дощ!
05.05.25 | | Дискурси
Десь надра і десь перемир’я
Юрко ТИМЧУК
В такі часи найзацофаніший двійкар знає значення терміну "турбулентність", але великого оптимізму то не додає. Огляд подій тижня в Україні
05.05.25 | | Україна
Єврейська карикатура міжвоєнного Львова
 Дана Пінчевська
Сильветки деяких карикатуристів єврейської періодики Галичини в контексті доби 1920–1930-х років  
05.05.25 | | Минуле
Мальтузіанська пастка Франка
Володимир Шелухін
Франко не створив цілісної теорії, але своєю соціологічною уявою в питанні ролі людського капіталу в розвитку виявився значно більш суголосним сучасності, ніж своїм сучасникам
04.05.25 | | Минуле
Соляріс
Віталій Портников
Українство – як океан «Соляріса»: незбагненне для гнобителів, здатне жити за власними цивілізаційними законами й поглинати тих, хто намагається нав’язати свої правила.
04.05.25 | | Дискурси
Обов’язок любити
Дмитро Єльніков
У правовій системі права згадують завжди у парі – з обов'язками. І коли вважається за прийнятне говорити про право на ненависть, чому не кажуть про обов'язок? Обов’язок любити
03.05.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.