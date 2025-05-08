Пора сказати правду

ІСТОРІЮ ПИШУТЬ ПЕРЕМОЖЦІ – ПИШУТЬ ТАК, ЯК ЇМ ВИГІДНО.

У ці дні ми всі святкуємо 80-ліття закінчення переможної європейської кампанії у Другій Світовій війні. Росія прагне приватизувати цю перемогу і бути глорифікованою як переможець німецького нацизму.

Путін дуже на це розраховує.

Європа віддавна інфікована брехливою російською пропагандою і переповнена вдячністю до російських визволителів.

Це небезпечна ситуація, коли міфи затінюють правду. І можуть спонукати до більш м’якого ставлення до російських військових злочинів та агресії проти України.

Варто переосмислити інформацію про перемогу над німецьким нацизмом.

Насправді було так:

• У 1939 році Другу Світову війну разом розпочали два союзники – гітлерівська Німеччина і Радянський Союз. Вони окупували і розділили між собою Центральну Європу, а потім, підсилена цим союзом, Німеччина легко окупувала Західну Європу.

• Німецький нацизм перемогла не Росія, а всі народи Радянського Союзу разом із країнами Антигітлєрівської Коаліції. Ключову роль тут зіграла економічна і військова допомога США.

• Частка України у людських і матеріальних втратах найбільша і перевищує 40%, на другому місці – Білорусь.

• Росіяни були найбільшими колаборантами, армія Власова та інші подібні формування налічували до 800 тисяч осіб.

• Росія використала цю війну для повторного геноциду українців. Чоловіче населення визволених міс і сіл на території України негайно кидали беззбройними в атаку. Німецькі кулеметники деколи сходили з розуму, розстрілюючи тисячі цивільних українців.

• Сталінський радянський фашизм переміг гітлерівський німецький нацизм і окупував Центральну Європу. Воєнних злочинів Червоної Армії, вчинених на теренах Європи проти цивільного населення, ніколи не було засуджено.

• Ніколи офіційно не був засуджений злочинний радянський режим. Це призвело до поширення комуністичної зарази по всьому світу і кривавих інтервенцій в Угорщину (1956), Чехословаччину (1968), Афганістан (1979). З подальшою підтримкою світового тероризму та диктаторських режимів сучасною Російською Федерацією.

• Росія є спадкоємицею Радянського Союзу та його режиму, використовує ті самі злочинні спецслужби і таку ж агресивну зовнішню політику.

• Війна 2008 року і окупація частини Грузії, як і теперішня війна в Україні, спричинені тривалим ігноруванням російських злочинів світовим співтовариством.

На жаль лідери та еліти цивілізованих країн демонструють дуже повільну здатність сприймати, а тим більше – толерувати незвичну і не дуже вигідну їм інформацію.

Знадобився цілий рік, щоби тези Маніфесту Сталого Миру «Світ після нашої перемоги», написаний лідерами українського громадянського суспільства, перестали відкидати і почали обговорювати.

Основна думка Маніфесту – теперішня війна України з Росією буде тривати доти, поки імперська Росія не розпадеться на незалежні національні утворення. Поки цього не станеться – загроза для України і всієї Європи не зникне.

Закликаємо сприйняти правдиве бачення ролі Росії у перемозі над німецьким нацизмом і не допустити до глорифікації Росії під час святкувань 80-річчя перемоги у Другій Світовій Війні.

Наші твердження співзвучні із відповідною резолюцією, яку Європарламент прийняв більшістю голосів 23 січня 2025 року.

Богдан Панкевич

та мої однодумці з українського громадянського суспільства.