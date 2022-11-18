МАГАТЕ закликала Росію полишити Запорізьку АЕС.

Аґенція ухвалила відповідну резолюцію, у якій, зокрема, висловлюється стурбованість через тиск на український персонал станції.

Рада керівників Міжнародної аґенції з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила в четвер, 17 жовтня, резолюцію, в якій закликала Росію негайно вивести своїх військовиків та інший російський персонал зі захопленої Запорізької атомної станції. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«За» документ проголосували 24 країни з 35-ти, які входять до Ради, «проти» – дві (Росія і Китай), семеро утрималися (Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, ПАР і В'єтнам), представники ще двох країн-членів були відсутніми.

Автори резолюції закликали Москву відмовитися від необґрунтованих претензій на право власності на станцію та допустити на ЗАЕС українську сторону, щоб вона могла відновити контроль над станцією для гарантування її безпеки.

У документі також висловлюється стурбованість через тиск на український персонал станції, неодноразові порушення зовнішнього енергопостачання внаслідок обстрілів, а також відмову Росії прислухатися до попередніх закликів «припинити всі дії» на українських ядерних об'єктах.

«(Рада) висловлює серйозну стурбованість тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти та на ядерних об'єктах в Україні, і просить, щоб Російська Федерація негайно це зробила», – йдеться в тексті резолюції.

Глава МАГАТЕ Рафаель Ґроссі (Rafael Grossi) закликав створити захисну зону навколо АЕС, щоб припинити обстріли та зменшити «ризик катастрофічної ядерної аварії». У резолюції сказано, що правління підтримує зусилля Ґроссі.

Коментуючи резолюцію, постпредство РФ при міжнародних організаціях у Відні, звинуватило МАГАТЕ у «політизації» роботи аґенції. Сам документ російські дипломати назвали «непрофесійно складеним» і таким, що «містить помилки».

Це вже третя резолюція МАГАТЕ з початку війни в Україні зі закликом до Росії припинити воєнні дії на українських ядерних об'єктах.