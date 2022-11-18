268-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:46 Кількість жертв обстрілу міста Вільнянськ у Запорізькій області зросла до дев'яти – вночі під завалами знищеного будинку виявили ще два тіла.

10:40 Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" категорично спростувала і назвала фейком інформацію, що з'явилася у низці телеграм-каналів, про те, що з 17 листопада планується повне знеструмлення міст і областей унаслідок обстрілів.

Сьогодні, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень. Можливе введення додатково аварійних відключень: непросту ситуацію в енергосистемі ускладнює те, що через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі.

10:02 МАГАТЕ не знайшло в Україні слідів виготовлення «брудної бомби» і закликало Росію вивести своїх військових із території Запорізької АЕС, заявила Рада керуючих організації в резолюції від 17 листопада: "Рада керуючих схвалює оцінку генерального директора, що агентство не виявило ознак незадекларованої ядерної діяльності або матеріалів, пов'язаних з розробкою пристроїв для розсіювання радіації ("брудних бомб")" на трьох інспектованих АЕС в Україні – Чорнобильській, Південноукраїнській та Запорізькій.

09:49 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Після відведення своїх сил із західного берега річки Дніпро російські сили продовжують приділяти першочергову увагу переоснащенню, реорганізації та підготовці оборони у більшості секторів в Україні. Підрозділи спорудили нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Деякі з цих місць знаходяться на відстані до 60 км позаду поточної лінії фронту, що свідчить про те, що російські планувальники готуються на випадок подальших великих українських проривів. Цілком ймовірно, що Росія спробує з часом передислокувати частину сил, виведених з-під Херсона, для посилення і розширення своїх наступальних операцій в районі міста Бахмут Донецької області.

09:30 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 83 460 (+350) осіб, танків – 2879 (+1) од., бойових броньованих машин – 5808 (+4) од., артилерійських систем – 1865 (+5) од., РСЗВ – 393 (+0) од., засобів ППО – 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5) од., крилатих ракет – 480 (+6) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4366 (+4) од., спеціальної техніки – 161 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

84,3% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

33,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

72,8% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

60,5% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

35,3% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області. Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині; Очаків Миколаївської області та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Горки, Середина-Буда, Українське і Фотовиж на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця і Хатнє Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка на Харківщині; Греківка, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області та Колодязі на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Времівка та Вугледар Донецької області; на Запорізькому напрямку – з мінометів, по районах Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області; на Херсонському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Антонівка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка на Херсонщині. В Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії “вагнер”. Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК “вагнер” терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою компанією. У зв’язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області, наказом так званого міністерства охорони здоров’я, працівників медичних закладів регіону зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад. За минулу добу Сили оборони України збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА “Шахед-136”. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об’єкти окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 17 листопада російські війська завдали чергової хвилі ракетних ударів по території України.

• Російські сили у східній Херсонській області, ймовірно, частково вразливі до української кампанії блокування, такої ж, яку українські сили успішно використали, щоб відвоювати західну Херсонську область.

• Президент Росії Володимир Путін 17 листопада підписав указ про зміну складу Ради при президенті Росії з питань громадянського суспільства і прав людини.

• Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та на південний захід від Донецька.

• 17 листопада українські війська продовжили обстріли російських військових засобів і районів зосередження на східному березі Херсонської області та в тилових районах Запорізької області.

• Російська влада продовжує стикатися з незадоволеними мобілізованими та низьким моральним духом на передовій.

• Російські окупаційні чиновники продовжували нищити українську культуру на окупованих Росією територіях.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":