266-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:50 Служба безпеки України виявила списки аґентів ФСБ Росії, які співпрацювали із ворогом під час окупації Херсона. Під час відходу росіяни проґавили забрати ці засекречені документи. Колаборанти надавали окупантам інформацію про місця перебування українських патріотів, учасників руху опору, і брали участь у незаконному переслідуванні, пограбуваннях та навіть катуванні містян.

15:27 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що у вівторок у Польщі впала ракета української ППО, проте наголосив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. "Поки немає жодних ознак, що це було результатом навмисної атаки. Ми не маємо ознак, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО. Наш попередній аналіз припускає, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською протиповітряною ракетою, яка була використана для захисту території України проти атаки російських крилатих ракет. Дозвольте мені бути чітким – це не є провиною України. Росія несе всю відповідальність, оскільки вона продовжує свою злочинну війну проти України", – сказав Столтенберг після засідання Північноатлантичної ради. З його слів, альянти висловили глибокі співчуття у зв’язку із трагічною втратою життів та висловили солідарність із Польщею. "Ми чітко зазначили, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну у її праві на самооборону. Росія має зупинити цю безглузду війну", – цитує "Укрінформ".

15:11 Папа Римський Франциск засудив масований ракетний обстріл України. "З почуттям болю та тривоги я сприйняв новину про нову, ще потужнішу ракетну атаку на Україну, що завдала величезну шкоду багатьом цивільним інфраструктурним об’єктам. Молімося, щоби Господь навернув серця тих, хто досі робить ставку на війну, й аби щодо багатостраждальної України переважило прагнення миру, щоби запобігти будь-якій ескалації та відкрити дорогу до припинення вогню і до діалогу", – сказав Папа наприкінці загальної аудієнції в середу, передає "Радіо Ватикану". Він зазначив, що "наша неустанна молитва підноситься за багатостраждальну Україну: нехай же Господь подасть українцям утіху, стійкість у цих випробуваннях і надію миру", – сказав Папа, додавши: "Можемо молитися за Україну, кажучи: «Поспіши, Господи!»".

14:56 У Дніпрі проспект Пушкіна перейменували на проспект Лесі Українки, а також іще сім вулиць, пов'язаних із російським культом.

14:30 Україна готова передати партнерам наявні докази російського сліду у вчорашньому інциденті в Польщі, заявив секретар РНБО України, координатор Ставки Верховного Головнокомандувача Олексій Данілов за результатами нинішнього засідання Ставки під головуванням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського:

"Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України. Залишаємося повністю відкритими до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних. Лише росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося. У зв’язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України".

14:25 Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вважає інцидент з ракетою нападом на його країну, однак у трагедії винна Росія, яка завдала масованого ракетного удару по Україні, і, ймовірно, на польському боці кордону впала випущена ​​для збиття російської ракети українська зенітна ракета.

14:12 Президент Польщі Анджей Дуда заявив на брифінгу: "Немає жодних ознак, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, то була ракета С-300 російського виробництва. Наразі у нас немає доказів, що це була ракета, випущена російською стороною. Є багато ознак, що це була ракета ППО, котра, на жаль, впала на територію Польщі".

14:06 Метою найпотужнішої атаки російських агресорів на енергосистему України 15 листопада був, безумовно, блекаут, вони намагалися зруйнувати пристрої видачі потужності з АЕС та відокремити українську енергосистему від європейської, але система вистояла, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко:

"Треба визнати, що є багато відчутних ушкоджень, але одночасно мети московитам не вдалося досягти. А вони розраховували, я абсолютно в цьому впевнений, що буде блекаут. Цього не сталося, систему утримано, і всі пошкодження поновлюються, однак такі потужні атаки знижують подальшу здатність швидко відновлювати енергопостачання. Щонайменше 15 підстанцій (ПС) тією чи іншою мірою пошкоджено, є дуже важкі влучення, а орієнтовно 12 млн українців залишалися без електрики. Наслідки цих атак ми відчуватимемо досить довго. Навіть якщо припустити, що більше атак не буде, нам знадобиться п'ять-шість тижнів лише для того, щоб нормалізувати роботу енергосистеми і привести її до ситуації, коли більшу частину споживачів не відключатимуть або відключатимуть за прогнозованим графіком на дві-чотири години на добу. Треба констатувати, що наші власні резерви майже вичерпані, але триває робота і з постачальниками та енергокомпаніями, без перебільшення, у всьому світі, зокрема з Південною Кореєю, Японією, щоб ми могли утримувати цілісність енергосистеми".

13:10 Байден повідомив країни G-7 і партнерів по НАТО, що вибух у Польщі спричинила українська ракета ППО, повідомило джерело Reuters в НАТО.

13:01 Повітряні сили України готові надати всі матеріали і своїх спеціалістів, аби встановити істину в інциденті з падінням ракети у Польщі, запевнив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат:

"Йде відповідне розслідування. Повітряні сили будуть сприяти максимально, будуть і залучені, якщо треба, фахівці, і надамо певні матеріали. Тому що це дійсно резонансна ситуація, і це вже не вперше. Кілька тижнів тому був інцидент у Молдові. Російські ракети, які атакували Україну, летіли через повітряний простір суверенної республіки Модова, були збиті нашою ППО, перелетівши український кордон із Молдовою, і впали на молдовській території".

12:46 Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що першопричиною інциденту з ракетою на території Польщі є розпочата Росією війна. "Після цих атак сьогодні ми провели термінову зустріч альянтів, щоб підкреслити нашу солідарність з Україною та Польщею... Ми всі мусимо чітко розуміти, що нічого з цього не трапилося б, якби не вторгнення Росії в Україну. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Допоки це триває, воно становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників”, – заявив британський прем’єр по завершенні саміту G20 в Індонезії.

12:36 За уточненою інформацією, 15 листопада 2022 року російські окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59 та ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10", повідомило командування Повітряних сил України.

Протиповітряна оборона збила 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БпЛА "Оріон" та один "Орлан-10".

12:19 У вівторок російські війська випустили по Львівщині 13 крилатих ракет, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. "Під час учорашньої масованої атаки по Україні в нашу область прилетіли 13 ворожих ракет. Це був ракетний удар з літаків дальньої авіації, які летіли зі східного напрямку. Більшість ракет воїни ПвК «Захід» збили. Внаслідок ракетних ударів три об'єкти енергетичної інфраструктури у нашій області зазнали критичних ушкоджень. Після атаки без живлення залишилися близько 700 тисяч абонентів Львівщини", – розповів Козицький. З його слів, енергетики працювали цілу ніч і наразі електропостачання і водопостачання на Львівщині відновили повністю. Внаслідок обстрілу постраждав один чоловік – він перебуває у лікарні у стабільно важкому стані. Пошкоджено дахи трьох житлових будинків, вибито шибки у двох житлових будинках, зруйновано один гараж.

Місце обстрілу у Солонківській громаді під Львовом

12:08 У Росії в селі Сталевий Кінь в Орловській області в середу вранці пролунав вибух на нафтобазі. Губернатор області Андрєй Клічков стверджує, що причина – удар безпілотного літального апарата.

11:51 Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк не заперечив, що ракети, які упали у вівторок у Польщі й спричинили загибель двох людей, могли бути зенітними українськими, зазначивши, що лише Росія своїми ракетними атаками винна у погрозах та ексцесах в інших країнах:

"На мій погляд, потрібно дотримуватись лише однієї логіки. Війну розв'язала та веде Росія. Росія масово атакує крилатими ракетами Україну. Росія перетворила східну частину європейського континенту на непередбачуване поле бою. Намір, засоби виконання, ризики, ескалація – все це лише Росія. І тут не може бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам із ракетами. Тому коли країна-агресор завдає навмисного масованого ракетного удару по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю (ракети класу Х), трагедія рано чи пізно відбувається і на територіях інших держав. Російські ракети чи їхні уламки вже неодноразово падали у прикордонних зонах. Не бачу жодного сенсу уникати цієї простої логіки – тільки Росія своїми ракетними атаками винна в погрозах та ексцесах в інших країнах".

11:42 Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголошує, що ракета не впала б на території Польщі, якби РФ не завдавала ракетних ударів по Україні:

"Ми єдині в нашій заяві про те, що спочатку необхідно встановити факти і, отже, підтримати розслідування Польщі. Одне очевидно: цього не сталося б, якби не жахливі російські ракетні атаки по Україні. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті проти російської агресії".

11:33 Сьогодні по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення, повідомило Укренерго. Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.

11:27 Під час масштабної ракетної атаки Росії по українській енергетичній системі у вівторок у Києві перебував директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс, повідомляє CNN. Бернс приїздив на переговори із Президентом України Володимиром Зеленським та очільниками розвідки. Зі слів джерела, під час російського удару посадовець перебував у безпечному місці на території посольства США.

11:20 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Каховська гребля на річці Дніпро є місцем розташування великої гідроелектростанції, а також забезпечує один із двох основних автомобільних переходів через нижню течію Дніпра. Українські високоточні удари по об'єкту завдавали з серпня, успішно зриваючи постачання російських військових. 11 листопада 2022 року об’єкт зазнав ще більших пошкоджень, цілком очевидно, через контрольоване руйнування відступаючими російськими військами. Це, ймовірно, було зроблено з метою перешкодити майбутньому просуванню українських військ. Три прольоти як автомобільного, так і залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, що зробило переправу непрохідною. Проте три водоскидні затвори під цією ділянкою дамби залишилися в основному неушкодженими. Нинішній рівень пошкоджень навряд чи призведе до значних повеней нижче за течією.

11:01 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ проведе зустріч Північноатлантичної ради через падіння ракет на території Польщі. "У середу, 16 листопада 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ головуватиме на зустрічі Північноатлантичної ради з метою обговорити вчорашні вибухи у Східній Польщі поблизу кордону з Україною", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАТО.

10:54 The Assocated Press покликається у своєму повідомленні на анонімне джерело й переказує дані, начебто попередні висновки США свідчать, що ракета, котра впала в польському селі Пшеводув, була запущена українською системою Протиповітряної оборони під час перехоплення російських ракет, випущених по енергетичній інфраструктурі.

10:36 Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вночі відбули переговори через вибух ракети на польській території. "Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили потреби України, зокрема в плані енергетичної безпеки та протиповітряної оборони. Вони також обговорили теперішні оцінки вибуху, який забрав двоє життів у Польщі, та пообіцяли підтримувати тісну координацію", – поінформували у Державному департаменті. Блінкен підтвердив, що США продовжать співпрацю, "щоби надати Україні те, що їй потрібно для самооборони". Кулеба заявив, що в розмові йшлося "про російський ракетний терор – його масштаби, цілі та наслідки". “Я підкреслив, що відповідь на те, що сталося в Польщі, має бути жорсткою і принциповою”, – наголосив міністр.

10:19 Президент США Джо Байден заявив, що, "судячи з траєкторії", "малоймовірно", що ракета, яка вбила двох людей у Польщі, була випущена з території Росії. "Я щойно зустрівся з лідерами НАТО та «Групи семи», вражений подіями в Європі, і я повідомив їм про результати нашої короткої розмови з президентом Польщі Дудою, а також з генеральним секретарем НАТО Столтенберґом. Ми домовилися, що будемо підтримувати польське розслідування вибуху в сільському районі поблизу кордону України", – сказав президент Байден. Він вважає важливим, щоб ми "точно дізналися, що сталося, і тоді колективно вирішили, що робити далі". Відповідаючи на питання про те, чи ракета летіла з Росії, президент США заявив: "Є попередня інформація, яка спростовує це, але ми подивимося", – цитує "Голос Америки".

09:55 Вночі на середу Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. "Обмінялися наявною інформацією, з'ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії – терориста", – прокоментував Зеленський у twitter.

09:48 Міністерство закордонних справ Польщі заслухало пояснення посла РФ Сєрґєя Андрєва з приводу інциденту з ракетою на польській території.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 82 710 (+710) осіб, танків – 2871 (+10) од., бойових броньованих машин – 5797 (+24) од., артилерійських систем – 1860 (+10) од., РСЗВ – 393 (+0) од., засобів ППО – 209 (+1) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14) од., крилатих ракет – 474 (+75) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4360 (+9) од., спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

84,0% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

33,4% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

72,7% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

60,3% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

35,3% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:58 Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на важливості закриття неба над Україною після вибухів ракет у Польщі. “Польща. Це не самоактуалізоване пророцтво. Це – реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Аніі для російських неконтрольованих ракет. Аніі для загрози, яку вони несуть нашим сусідам із ЄС та НАТО. Рукавички скинуто. Час перемагати", – прокоментував Резніков.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області. Протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки громадян та об’єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей нашої країни. Противник випустив понад 90 ракет Х-101 та “Калібр” і більш як десять ударних БпЛА. За уточненою інформацією 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів “Shahed-136” та один БпЛА “Оріон” знищили підрозділи Сил Оборони. Триває уточнення додаткової інформації. Крім того, ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення. Так , протягом минулої доби, окупанти завдали 43 авіаційних удари та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Краснопілля, Рижівка, Кіндратівка та Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Терни, Площанка, Кислівка, Макіївка, Зарічне, Білогорівка та Спірне; на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Соледар, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Курдюмівка, Озарянівка, Зеленопілля, Яковлівка, Нью-Йорк та Опитне; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новокалинове; на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка; на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Залізничне, Щербаки, Темирівка, Степногірськ, Білогір’я, Дорожнянка, Малинівка, Ольгівське, Новопіль, Гуляйполе; на Херсонському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах Іллінки, Дудчан, Качкарівки та Придніпровського. У зв’язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан. Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ, втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50 відсотків вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника. Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів.

07:48 Польща не має однозначних доказів, котрі б виявили, хто запустив ракету, котра впала недалеко від кордону з Україною. Про це під час пресконференції вночі заявив президент Анджей Дуда, передає "Укрінформу". “Ми прекрасно знаємо, що упродовж всього дня тривала ракетна атака Росії проти Україні. Однак на цей момент ми не маємо жодних однозначних доказів, хто запустив цю ракету”, – заявив Дуда. Він додав, що наразі ведуться слідчі дії, й експерти, зокрема й міжнародні, мають встановити усі причини трагедії. “Найімовірніше, це була ракета російського виробництва, але це все ще розслідується”, – констатував польський лідер.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська завдали найбільшого з початку війни ракетного удару по українській критично важливій інфраструктурі, ймовірно, використовуючи значну частину своїх систем високоточної зброї.

• Польські офіційні особи заявили, що, ймовірно, «ракета російського виробництва» впала в Польщі у межах шести кілометрів від міжнародного кордону з Україною.

• Повідомляється, що російські військові командири проігнорували плани наступальних операцій на Вугледарському напрямку та направили погано підготовлені підкріплення для високовартісного штурму Павлівки через нетерпіння, що викликало постійну критику російського військового керівництва.

• Російські офіційні особи продовжували висувати умови, щоби змусити МАГАТЕ визнати контроль Росії над Запорізькою атомною електростанцією і тим самим де-факто визнати анексію Росією окупованої України.

• Росіяни все частіше звертаються на різних платформах у соціальних мережах із висловленням свого невдоволення проблемами мобілізації, які можуть розпалити організовані антивоєнні онлайн-рухи в Росії.

• Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступ у напрямку Сватового та Кремінного, а українські війська продовжували обстрілювати логістику Росії в тилу Луганської області.

• Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

• Передчасні повідомлення про захоплення українськими військами території на лівому березі Дніпра викликали негативну реакцію в російському інформаційному просторі.

• Російські логістичні маршрути з Криму на південь України, ймовірно, значно погіршені.

• Російські війська продовжують постачатися білоруською військовою технікою, запаси якої зменшуються.

• Російські чиновники продовжували применшувати роль довірених осіб з окупованих територій на користь російських чиновників.

07:02 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув твердження російської пропаґанди про те, начебто на території Польщі впала ракета української ППО. "Росія просуває конспірологічну теорію, нібито на польській території впала ракета української ППО. Це неправда. Нікому не слід купуватися на російську пропаганду або поширювати її меседжі. Цей урок належало засвоїти ще давно, після збиття рейсу MH17", – зауважив голова українського зовнішньополітичного відомства у twitter-коментарі.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":