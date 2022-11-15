Генасамблея ООН проголосувала за стягнення з Росії репарацій на користь України.

Це вже п'ята резолюція Генасамблеї зі засудженням російської аґресії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Генеральна Асамблея ООН у понеділок, 14 листопада, ухвалила резолюцію, в якій закликала притягнути Росію до відповідальності за її вторгнення в Україну та стягнути з неї на користь Києва репарації за шкоду, завдану її аґресією. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

Резолюцію підтримали 94 зі 193 членів асамблеї. Проти резолюції висловилися 14 країн: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве. Утрималися 73 країни-члени ООН.

Таким чином, Генасамблея ООН визнала, що Росія порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України, і повинна «нести правові наслідки, включно з відшкодуванням збитків». У резолюції пропонується створити спеціальний міжнародний механізм обліку та компенсації збитків, яких зазнала та ще зазнає Україна внаслідок війни.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя так прокоментував рішення Генасамблеї: «У нас немає сумнівів, звідки черпатимуться кошти для так званого відшкодування збитків. Захід усіма силами намагається надати своїм діям хоча б якусь видимість леґітимності, щоби почати витрачати заморожені, а по суті вкрадені у Російської Федерації суверенні активи вартістю сотні мільярдів доларів».

Це вже п'ята резолюція Генасамблеї ООН зі засудженням російської аґресії, ухвалена після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Резолюції Генасамблеї ООН, на відміну резолюцій Ради Безпеки ООН, не обов'язкові до виконання. Вони мають лише політичне значення. Зокрема ця резолюція допоможе виробити правовий механізм для скерування заморожених у світових банках російських коштів на відбудову України.