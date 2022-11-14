Словенці обрали президенткою незалежну кандидатку Наташу Пірц Мусар.

Вперше в історії Словенії країну очолить жінка.

Незалежна кандидатка Наташа Пірц Мусар (Nataša Pirc Musar) перемогла на виборах президента Словенії. Про це повідомила словенська газета Ljubljanske novice. У другому турі виборів, які відбулися у неділю, 13 листопада, вона перемогла представника Словенської демократичної партії Анже Лоґара (Anže Logar).

Перший тур президентських виборів у Словенії відбувся 23 жовтня. Тоді Лоґар отримав 33,96% голосів виборців, а Пірц Мусар набрала 26,87%.

За результатами підрахунку 99,99% виборчих бюлетенів другого туру, Наташа Пірц Мусар набрала 53,86% голосів (478 399), а Анже Лоґар – 46,14% голосів (409 761). Електоральна фреквенція становила 53%.

Лоґар уже визнав свою поразку й привітав конкурентку з перемогою. Таким чином пані Пірц Мусар стане першою жінкою на посаді глави словенської держави.

Нова президентка має вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться мандат чинного президента Словенії Борута Пахора (Borut Pahor), який відсидів у президентському кріслі дві п’ятирічні каденції поспіль.

Наташа Пірц Мусар є юристкою за освітою, тривалий час вона працювала журналісткою. 2005 року її призначили на посаду уповноваженої з питань інформації, яку вона обіймала до 2014 року. Потім Мусар заснувала власну юридичну фірму Pirc Musar & Lamut. 23 червня 2022 року вона оголосила про свій намір балотуватися на посаду президента Республіки Словенія.