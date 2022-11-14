264-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:38 Президент України Володимир Зеленський приїхав до щойно звільненого Херсона. Фото – Reuters.

11:19 Речниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк прокоментувала спекуляції про відсутність значних втрат росіян під час утечі з Херсона. "Тому що течія швидка, Дніпро глибокий, і те, що пішло за російським кораблем, треба виловити і облікувати", – сказала вона.

10:55 Бойовик терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Філ" отримав вирок – 12 років в'язниці – за звинуваченням у державній зраді та участі в незаконних збройних формуваннях. Про це повідомила Служба безпеки України. "Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танку Т72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя. Рашиста вдалося схопити укінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині", – поінформували у спецслужбі.

10:24 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Зима змінить умови конфлікту як для російських, так і для українських сил. Зміна тривалості світлового дня, температури і погоди створить виняткові виклики для солдатів, які воюють. Будь-які рішення, які прийматиме російський Генеральний штаб, будуть частково обумовлені настанням зими. Світловий день скоротиться до менш, ніж 9 годин на добу, порівняно з 15-16 год. у розпал літа. Це призводить до меншої кількості наступальних дій і більш статичної оборони. Засоби нічного бачення є коштовним товаром, що ще більше посилює небажання воювати вночі. Середня найвища температура знизиться з 13 градусів за Цельсієм у вересні-листопаді до нуля у грудні-лютому. Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю будуть травмовані холодом. Крім того, вікно «золотої години», протягом якого можна врятувати важкопораненого солдата, скорочується приблизно вдвічі, що робить ризик контакту з ворогом значно більшим. Погодні умови, швидше за все, призведуть до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопаду. Кожне з них створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил, але також створюватиме проблеми з обслуговуванням обладнання. Обов'язкові дії, такі як чищення зброї, мають бути адаптовані до умов, і ризик несправності зброї зростає.

10:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист групи Ваґнера Євгеній Прігожин звернувся до Генпрокуратури Росії з проханням порушити справу проти губернатора Санкт-Петербурга Алєксандра Бєглова за державну зраду на тлі вірусних кадрів вбивства силами Ваґнера одного зі своїх. Прігожин і російські націоналістичні міліблогери значною мірою підтримали вбивство ймовірного зрадника.

• Російське військове угруповання, дислоковане в Білорусі, продовжує генерувати соціальну напругу серед білорусів.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.

• Українські війська продовжували зміцнювати контроль над правим берегом Дніпра в Херсонській області. Українські війська завдали удару по російській військовій базі в Чаплинці Херсонської області, за 50 км на південь від Берислава на східному березі Дніпра.

• Російські війська продовжували вести наступальні дії на напрямках Бахмут, Авдіївка та Вугледар. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Майорськ на південний схід від Бахмута.

• Російські війська продовжували конвенційний обстріл непрямого наведення по прифронтових населених пунктах Запорізької та Дніпропетровської областей. Російські війська завдали удару по Запоріжжю з ракети «Іскандер».

• Речник Кремля Дмітрій Пєсков оголосив, що президент Росії Володимир Путін наказав демобілізувати мобілізованих студентів в окупованих Росією Луганській і Донецькій областях, ймовірно, в рамках поточних зусиль з інтеграції маріонеткових сил у Збройні сили Росії.

• Російські війська та окупаційні чиновники примусово мобілізують чоловіків в окупованому Росією Мелітополі Запорізької області та змушують їх будувати окопи та оборонні укріплення в місті.

• Українські посадовці заявили, що російські війська відходять з лівого берега Дніпра і зосереджують сили і засоби в Мелітополі Запорізької області та Маріуполі Донецької області.

• Президент Росії Путін запропонував поправку до законопроєкту, яка дозволить російським чиновникам позбавляти російського громадянства за поширення «неправдивої» інформації про російських військових, участь в екстремістських або небажаних організаціях або заклики до порушення російської «територіальної цілісності».

Росіяни не створюють умов для послаблення бойових дій до кінця осені та до зими, а починають новий наступ у Донецькій області. Українці, ймовірно, використають відновлені після звільнення західного Херсона збройні сили, щоб посилити свій поточний контрнаступ у Луганській області або розпочати новий контрнаступ в іншому місці. Зараз не час уповільнювати надання допомоги чи наполягати на припиненні вогню чи переговорах, а радше час допомогти Україні скористатися її динамікою в умовах, які сприяють Києву, а не Москві.

• Україна здобула важливу перемогу в кампанії, яка звільнила західну частину Херсонської області, кульмінацією якої стало відведення російських військ, завершене 11 листопада. Російський президент Путін був сповнений рішучості утримувати цю ключову територію, володіння якою дозволило б йому відновити вторгнення на неокуповану Україну з позицій на західному березі Дніпра. Це міркування, мабуть, було важливішим у розрахунках Путіна, ніж символічна цінність утримання єдиної обласної столиці, яку його війська захопили з 24 лютого 2022 року. (Росія вже взяла міста Луганськ і Донецьк під час свого вторгнення в 2014-2015 роках). Путін виділив значні російські сили для захисту західного Херсона, включно з багатьма елітними повітряно-десантними частинами, які залишилися в розпорядженні російських військових. Він також запровадив з 21 вересня часткову мобілізацію резервістів і виділив підкріплення, спричинене. Ці сили окопалися та вели важкі бої, щоб утримати свої позиції, зазнавши значних втрат. Успіх України, незважаючи на таку рішучість Росії та виділення дефіцитних елітних підрозділів, багато в чому навіть більш вражаючий, ніж її перемога в Харківській області в середині вересня.

• Успіх України значною мірою став результатом інноваційного використання Збройними Силами України наданої США високоточної ракетної системи HIMARS для переривання російських ліній постачання. Боєприпаси HIMARS, які США надали Україні, не підходять для руйнування мостів — їхні боєголовки замалі й не оптимізовані для таких ударів. ЗСУ розробили тактику, щоб обійти це обмеження, наносячи численні високоточні удари по ключовому Антонівському мосту та дорозі, що пролягала над Каховською дамбою, таким чином, щоб без фактичного руйнування інфраструктури мостів (або серйозне пошкодження дамби) розірвати проїжджу частину, зробивши її непридатною для використання. ЗСУ продовжували завдавати ударів по мостах, коли росіяни намагалися їх відремонтувати, націлюючись на ремонтне обладнання, а також на дороги, поки росіяни нарешті не здалися. Росіяни намагалися побудувати понтонний міст під Антонівським мостом як пом’якшення, але ЗСУ також атакували цю спробу, через що росіяни відмовилися від неї. Наприкінці росіяни залишилися з баржами, які перевозили припаси, обладнання та підкріплення зі східного на західний берег. ЗСУ атакували також і баржі та розвантаження, та й поромної системи в будь-якому разі було недостатньо для забезпечення 20-тисячних російських механізованих військ, які намагалися утримати свою базу на західному березі річки.

Ще до того часу, коли генерал російської армії Суровікін прийняв командування російським вторгненням в Україну 8 жовтня, було зрозуміло, що росіяни не зможуть захистити тут свої позиції. Суровікін майже негайно повідомив про свій намір відступити із західної частини Херсонщини і, ймовірно, почав створення умов для відступу протягом кількох тижнів. Незрозуміло, чи на той час Путін вже дозволив Суровікіну повністю покинути західну Херсонщину, чи Суровікін мав продовжувати діяти, щоб переконати Путіна в безнадійності будь-яких спроб утриматися на західному Херсонщині. Як би там не було, міністр оборони Росії Шойгу зустрівся з Суровікіним 9 листопада в постановочній публічній обстановці та наказав йому відійти, що Суровікін негайно зробив.

• Ймовірно, Путін підвищив Суровікіна і дозволив йому вийти із західної Херсонщини за умови, що він займе решту Донецької області, використовуючи російські сили, що відступили із західної Херсонщини, а також новоприбулих мобілізованих військовослужбовців. Це спостереження Андрія Загороднюка, голови Українського центру оборонних стратегій, є найвірогіднішим поясненням відновлення інтенсивності російських наступальних операцій спочатку навколо Бахмута, а потім на південний захід в районі Вугледара, яке розпочалося 28 жовтня – інакше ці наступальні дії не мають сенсу з операцій. Вони, окрім Бахмута, знаходяться далеко від оперативно важливих місць, і були запущені у важкий неясний час недостатньо підготовленими мобілізованими військовослужбовцями до того, як російські командири в цьому районі накопичили достатньо бойової потужності для рішучих операцій. Ймовірно, Суровікін наказав їм почати, в якості серйозного знаку своєї прихильності Путіну.

• Російські наступальні операції в Донецькій області найближчими тижнями посиляться, оскільки разом із силами, виведеними із західної Херсонщини, прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці. Українські сили в цьому районі опиняться у важких умовах, і Києву, ймовірно, доведеться відволікти війська для оборони від цих нових наступальних дій Росії. Росіяни навряд чи досягнуть значних операційних здобутків, незважаючи на свої поновлені зусилля, хоча вони, ймовірно, з часом зможуть за величезну ціну взяти Бахмут. Російські мобілізовані військовослужбовці показали себе недостатньо навченими, погано оснащеними та дуже неохоче воювати. Вони не прибувають злютованими підрозділами, а скоріше надсилаються як окремі або невеликі підрозділи на заміну підрозділам, які воюють без відпочинку протягом дев’яти місяців, зазнали руйнівних втрат у людях і техніці та самі значною мірою деморалізовані.

У Донецькій області діють звичайні підрозділи регулярних ЗС РФ, мобілізовані військовослужбовці, війська приватної військової компанії «Ваґнер», формування БАРС (російського добровольчого резерву), підрозділи ополчення Донецької та Луганської "народних республік", військовослужбовці чеченських підрозділів Рамзана Кадирова, та добровольчих батальйонів. Це химерне згрупування бойових сил матиме значно меншу ефективну бойову потужність, ніж угруповання регулярних підрозділів подібного розміру. Надзвичайно малоймовірно, що Суровікін зможе сформувати його в силу, здатну вести широкомасштабну наступальну механізовану маневрову війну, особливо з огляду на те, що він навіть не виділяє (або йому не дозволено) час, щоб створити цілісну ударну силу перед тим, як кинути це в атаку. Це дивне поєднання сил, ймовірно, дасть певні переваги внаслідок самої ваги чисельності, але українські захисники, ймовірно, посилені, швидше за все, змусять його зупинитися протягом наступних кількох місяців неподалік від вихідних точок.

• Україна також, ймовірно, відновить бойові підрозділи із західної Херсонщини та передислокує її в інші райони як для оборонних, так і для контрнаступальних операцій. Можливо, ЗСУ могли би спробувати переслідувати росіян через річку Дніпро в різних точках, але навряд чи зроблять це, оскільки логістична підтримка українських позицій на східному березі була б дуже складною. Таким чином, ЗСУ, швидше за все, консолідують свій контроль над західним берегом, залишать достатньо сил, щоб стримати будь-які спроби Росії знову перетнути річку, і перерозподіляють сили в інші райони. Російський наступ у Донецькій області, ймовірно, вимагатиме від ЗСУ відволікти частину сил для оборони в цьому районі, але ЗСУ, ймовірно, спрямують принаймні частину відновленої бойової сили або для посилення свого поточного контрнаступу в Луганській області, або для відкриють інший контрнаступ десь ще.

• Українські сили продовжують досягати обмежених успіхів у Луганській області та, ймовірно, зможуть досягти більших успіхів, якщо їх посилять війська із західної Херсонщини. Звичайно, росіяни також зміцнюють свої оборонні позиції в Луганській області, але ЗСУ, незважаючи на це, просуваються вперед, і немає підстав прогнозувати, що погано навчені, погано оснащені і з низьким моральним духом російські резервісти зможуть зупинити окрилені своїми перемогами українські війська в їхньому просуванні.

• Тому припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним. Росіяни підкреслено не намагаються встановити та зміцнити оборонні позиції по всьому напрямку, а відновлюють наступальні дії в Донецькій області. Українці майже напевно продовжуватимуть свої контрнаступальні операції, які вже ведуться. Обидві сторони вже воюють у дуже болотистих умовах. Вони навряд чи припинять боротьбу, коли зима заморозить землю і зробить її ще більш сприятливою для широкомасштабної механізованої маневрової війни. Бойові дії, швидше за все, посиляться, а не ослабнуть зі зниженням температури.

• Будь-яка спроба припинення вогню чи припинення бойових дій у цей час була би в переважній більшості на користь Росії. Путін повинен бажати такого припинення вогню у власних інтересах. Він повинен усвідомити, що йому потрібно дати своїм силам час на відновлення та дати час резервістам, які надходять до театру бойових дій, інтегруватися у свої підрозділи, навчитися та підготуватися до серйозних боїв. Він мав би завадити українцям скористатися емоційним підйомом своїх останніх перемог. Тому той факт, що Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу за цих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору. Ймовірно, це є наслідком певних психологічних факторів, які спонукали Путіна розпочати вторгнення, але також дедалі більше через потребу Путіна продемонструвати свою твердість жорсткій фракції, яку очолює, принаймні публічно, фінансист "Ваґнера" Євгеній Пригожин. Тому Путін навряд чи буде прагнути до припинення вогню, якщо воно не супроводжуватиметься значними українськими або міжнародними поступками. Наполеон прекрасно сказав: «Ніколи не перебивайте свого ворога, коли він робить помилку». Цей афоризм ніколи не був більш правдивим: Україна та її прибічники повинні скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ за обставин, значно сприятливіших для Києва, ніж для Москви.

• Україна аж ніяк не звільнила мінімальну територію, необхідну для її майбутньої безпеки та економічного виживання, навіть з остаточною перемогою на західній Херсонщині. Місто Мелітополь і прилеглі території, Запорізька атомна електростанція, землі на східному березі нижньої течії Дніпра та території Донецької та Луганської областей є життєво важливими для України. Дискусії про майбутнє Криму та інших українських земель, незаконно окупованих Росією після 2014 року, є передчасними. Україна повинна звільнити десятки тисяч квадратних кілометрів, окрім цих територій, якщо вона хоче захистити себе від майбутніх нападів Росії та відновити функціональну економіку.

09:42 Журналістам CNN і Sky News, котрі виходили у прямий етер зі щойно звільненого Херсона, припинили дію акредитацій: вони порушили режим відвідин зони бойових дій. У повідомленні на Facebook-сторінці Генерального штабу йдетсья про те, що "низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними". "Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів. Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача Збройних сил України №73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування", – йдеться в заяві. У повідомленні не вказано назв конкретних медій. Джерела "Детектора медіа" повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та SkyNews. Окрім них, у Херсоні працювали знімальні групи "Суспільного" та Hromadske; в етері каналу "Рада" було включення з Херсона.

09:03 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 81 370 (+510) осіб, танків – 2848 (+8) од., бойових броньованих машин – 5748 (+6) од., артилерійських систем – 1839 (+2) од., РСЗВ – 393 (+0) од., засобів ППО – 206 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2) од., крилатих ракет – 399 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4316 (+21) од., спеціальної техніки – 160 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

83,3% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

33,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

71,9% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

59,7% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

35,3% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

14,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області. Загалом, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Миколаївка, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області, а також Вовківка, Заруцьке, Соснівка, Ходине, Фотовиж, Уланове, Сваркове, Волфине, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Відродженівське, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Аниськине, Амбарне, Колодязне та Кам’янка Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кліщіївка; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки; на Новопавлівському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка; на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське та Залізничне. На Таврійському напрямку вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо артилерійські обстріли ворог здійснив по Вищетарасівці, Добрій Надії та Іллінці Дніпропетровської області. У звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки. Відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів. Підрозділи Сил оборони продовжують здійснювати стабілізаційні заходи. За наявною інформацією, 12 листопада, російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від так званої евакуації. Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів. В окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ. З 10 листопада поточного року спостерігається так звана “евакуація” майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ. Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 13 листопада, Сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, близько 40 російських окупантів, 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів. За минулу добу Сили оборони збили БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 інших важливих цілі ворога.

08:11 На Херсонщині росіяни чинили такі ж звірства, як і на інших окупованих регіонах, заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. "Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти", – сказав Зеленський.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":