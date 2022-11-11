261-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 79 400 (+710) осіб,
танків – 2814 (+10) од.,
бойових броньованих машин – 5696 (+14) од.,
артилерійських систем – 1817 (+12) од.,
РСЗВ – 393 (+0) од.,
засобів ППО – 205 (+0) од.,
літаків – 278 (+0) од.,
гелікоптерів – 261 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) од.,
крилатих ракет – 399 (+0) од.
кораблів /катерів – 16 (+0) од.,
автомобільної техніки – 4259 (+17) од.,
спеціальної техніки – 159 (+0) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
82,4% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),
32,8% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),
71,0% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),
58,9% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),
35,3% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),
22,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
29,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),
14,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).
09:23 Російські війська вночі обстріляли три громади у Нікопольському районі, випустивши по ньому сумарно понад 50 снарядів з "Градів" та важкої артилерії, жертв немає, пошкоджене житло та коледж у Нікополі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Рнзніченко.
09:12 Росіяни обстріляли вночі житловий квартал Миколаєва, зруйновано п'ятиповерхівку, двоє людей загинули, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
09:01 Російські окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.
Ворог не припиняє обстрілів підрозділів Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
на Сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Кіндратівка на Сумщині;
на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Анискине, Вільхуватка;
на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське;
на Бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;
на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;
на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір’я, Степове та Шевченко.
На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області.
Російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.
Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 10 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника.
За минулу добу Сили оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та 2 інші важливі військові об’єкти російських окупантів.
06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":
Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони.
Ворог продовжує маневри з переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра. Облаштовує рубежі оборони на лівому березі, веде обстріл наших позицій на правому березі.
Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега, вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею.
Міцність наших позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотними камікадзе типу «Ланцет» по наших позиціях в Бериславському районі. А тилові райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійні обстріли.
Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою «Град». Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обійсть. Без людських втрат.
Протягом бойового дня і понад вечір ворог гатив по Нікопольщині «Градами», «Ураганами» й важкою артилерією. В Мирівській громаді постраждала 10-ти річна дитина, вона отримала осколкові поранення. Але її стан стабільний.
Нашою тактичною авіацією нанесено 2 ураження місць дислокації ворожих сил та техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи понад пів сотні завдань, продовжували нищити логістику ворога й руйнувати систему управління.
Підтверджені втрати ворога складають 50 рашистів в пункті компактного проживання і зручного ураження, ще двома рашистами поповнено обмінний фонд.
Шпигунські характеристики безпілотного ворожого розвідника типу «Орлан-10» нам добре відомі, тому й методи протидії у нас різноманітні, але ефективні: безпілотник збито, матеріали вивчаються фахівцями.
На полі бою нашими підрозділами відмінусовано у ворога 3 танки, самохідну гаубицю «Мста-С», 11 одиниць іншої авто-бронетехніки.
В Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць, на бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма «Калібрами». Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за «незручні складні рішення» по Херсонщині, до яких він був доведений.
А значить цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України.
Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою.
11.11.2022