Путін остаточно вирішив не їхати на саміт G20.

Російську делегацію на Балі очолить міністр закордонних справ Лавров.

 

 

Президент Росії Володимир Путін ухвалив остаточне рішення не їхати на саміт G20, який відбудемося на індонезійському острові Балі. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на слова речника Кремля Дмитра Пєскова. Ще днем раніше Пєсков казав, що рішення про участь Путіна в саміті ще не ухвалене.

 

Російську делегацію на саміті очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров. Саміт G20 пройде 15-16 листопада.

 

Інформацію про те що Путін відмовився від участі в саміті підтвердили і в індонезійському уряді. Хоча посольство Росії в Індонезії висловило припущення, що Путін, можливо, візьме участь в одній зі зустрічей у рамках саміту в режимі онлайн.

 

Раніше влада Індонезії заявила, що не має наміру відкликати запрошення Росії на саміт, навіть якщо зіткнеться з тиском з боку інших країн. Президент країни Джоко Відодо в інтерв'ю Financial Times підкреслив, що форум G20 «не має бути політичним, на ньому мають обговорювати економіку та розвиток». Водночас він висловив стурбованість тим, що саміт може виявитися затьмареним «дуже тривожним» зростанням напруженості між державами-учасницями.

 

Запрошення на саміт отримав і Володимир Зеленський попри те, що Україна не належить до країн-членів G20. Проте третього листопада  президент України заявив , що «якщо лідер РФ братиме участь (в саміті – ред.), то Україна не братиме участі». Однак восьмого листопада у Києві все ж таки підтвердили, що президент України візьме участь у саміті «в якомусь форматі» – можливо, онлайн.

10.11.2022

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