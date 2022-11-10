260-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:54 Режим Лукашенка вніс гасло "Жыве Беларусь! - Жыве!" до списку нацистської символіки та атрибутики. Таке рішення прийняло міністерсто внутрішніх справ Білорусі, ствердивши, що таким було гасло 30-ої дивізії Ваффен-СС.

11:13 Збройні Сили України взяли під контроль місто Снігурівка на Миколаївщині. На відео, котре поширили бійці у соцмережах, один із воїнів говорить: "10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону". Воякам аплодують десятки мешканців, які зібралися поряд.

10:48 Останніми місяцями росіяни почали рити окопи на півночі анексованого Криму, зауважив OSINT-фахівець Бенджамін Піттет, проаналізувавши супутникові знимки. Він наводить фотографії з району Армянська та з району контрольно-пропускного пункту "Чонгар", розташованого між Кримом і Херсонською областю, де російські сили відновили наявні укріплення і створили нові.

10:34 Генеральний штаб ЗСУ запевняє, що українські сили готові до відбиття можливого наступу з Білорусі. "Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними. Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних сил та Ракетних військ і артилерії", – йдеться у дописі на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.

10:22 Президент Росії Путін не відвідає особисто саміту лідерів країн G20 на Балі наступного тижня і ще вирішує, чи приєднається він до однієї зі зустрічей онлайн, повідомили у російському посольстві в Індонезії. Замість нього на зустрічі буде міністр закордонних справ Лавров.

10:16 Рішення російського командування відвести війська з Херсона було очікуваним – і збіглося з тим, що в США завершилися проміжні вибори, заявив Байден: "Перш за все, мені здалося цікавим, що вони чекали до закінчення виборів, щоб винести це рішення, про що ми вже давно знали. І це свідчить про те, що в них, у російської армії, реальні проблеми".

10:01 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

9 листопада 2022 року міністр оборони Росії Сєрґєй Шойгу віддав наказ про відведення російських військ із західного берега річки Дніпро в Херсоні на півдні України. Генерал Сєрґєй Суровікін, командувач російськими військами в Україні, підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши головною причиною цього рішення проблеми з постачанням. Здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по маршрутах постачання Росії. Відступаючи, російські сили зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил. Втрата західного берега Херсона, ймовірно, завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний шлях до Одеси. З обмеженими пунктами переправ російські війська будуть вразливими при переправі через Дніпро. Цілком ймовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриватиме відступаючі сили.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 78 690 (+740) осіб, танків – 2804 (+3) од., бойових броньованих машин – 5682 (+16) од., артилерійських систем – 1805 (+3) од., РСЗВ – 393 (+0) од., засобів ППО – 205 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 260 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16) од., крилатих ракет – 399 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4242 (+15) од., спеціальної техніки – 159 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

82,1% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

32,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

70,7% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

58,6% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

35,3% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,2% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

14,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:38 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гасичівка Чернігівської області та Попівка, Петрушівка, Миропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Площанка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Спірне, Білогорівка, Макіївка, Невське та Кислівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Яковлівка, Майорськ, Зеленопілля та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка та Веселе;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Велика Новосілка, Павлівка, Гуляйпільське, Времівка, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Малі Щербаки та Полтавка; На Південнобузькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Правдине, Мирне, Тернові Поди, Сухий Ставок, Золота Балка та Марганець. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 15 вильотів. За наявною інформацією, до органів внутрішніх справ російської федерації у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України. Одночасно, на хімічних підприємствах міста, проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу. Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України. За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат. На тимчасово окупованій території АР Крим, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь. В ньому перебуває до 800 поранених окупантів. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 6 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 3 “Орлани”. Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії 9 листопада віддало наказ російським військам почати відхід із західного (правого) берега Дніпра на східний (лівий) берег.

• Битва за Херсон по суті не закінчилася, але російські війська вступили в нову фазу — пріоритетом є відведення своїх сил через річку в належному порядку та затримка українських сил, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ.

• Багато відомих голосів у російському мілблогерському просторі стали на бік Суровікіна та привітали це рішення як необхідне, вказуючи на те, що російське керівництво зробило висновки з інформаційних наслідків катастрофічного виведення російських військ із Харківської області в середині вересня.

• Секретар Ради національної безпеки Росії Ніколай Патрушев зустрівся з високопосадовцями Ірану в Тегерані 9 листопада, ймовірно, для обговорення продажу іранських балістичних ракет Росії та інших форм співпраці.

• Російські й українські джерела повідомляли про продовження бойових дій на трасі Сватове–Кремінна та Білогорівці Луганської області.

• Українські сили просунулися на північний схід від Херсона та продовжили успішну кампанію блокування.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.

• Суб'єкти Російської Федерації намагаються виплатити мобілізованим військовослужбовцям грошове забезпечення, а російські військові – забезпечити їх речовим майном.

• Родичі російських мобілізованих продовжують протестувати проти відсутності оплати праці та поганих умов.

• Заступник російського окупаційного губернатора Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у автокатастрофі в тилу Херсонської області в день, коли російські війська оголосили про відхід із західного берега Дніпра.

• Окупаційна влада в тилових районах, ймовірно, посилить репресії правоохоронних органів і фільтраційні заходи на тлі побоювань контрнаступу українських військових після оголошення про відхід 9 листопада.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":