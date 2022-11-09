У Тернополі вже витратили гроші, зароблені з продажу літака-пам'ятника.

 

На днях у Тернополі відбувся аукціон з продажу літака "МІГ-17", який вдалося продати за 360 000 грн.  За ці кошти Тернопільська міська рада закупила для наших захисників три американські дрони.

 

"Після початку воєнних дій на вимогу тернополян демонтовано пам'ятник радянського літака, який розміщувався при вході у парк Національного відродження. Пізніше на сесії міської ради було прийнято рішення продати літак на аукціоні, а за ці кошти придбати дрони для Збройних Сил України, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Відтак днями відбувся відкритий електронний аукціон, на якому літак було продано за 360 000 грн, у т.ч. з ПДВ. За ці кошти та додаткове фінансування з бюджету громади ми придбали три спеціальні дрони, які обрали представники нашої артбригади та які вже найближчим часом відправляється допомагати захисникам".

 

Обладнання придбали у Львові.

 

Дрон (квадрокоптер) DJI Mavic 3 Fly More Combo – 2 штуки (країна походження США, ціна за одиницю – 133 780,5 грн)

Дрон (квадрокоптер) DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (High Resolution Radiometric Thermal) – 1 штука (країна походження США, ціна за одиницю – 271 876 грн)

 

 

09.11.2022

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