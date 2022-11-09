259-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 За попередніми результатами проміжних виборів в США демократична партія мала би зберегти більшість в сенаті (52 vs 48), але втратити її у палаті представників (213 vs 222). Підрахунок голосів триває.

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 77 950 (+780) осіб, танків – 2801 (+15) од., бойових броньованих машин – 5666 (+11) од., артилерійських систем – 1802 (+11) од., РСЗВ – 393 (+2) од., засобів ППО – 205 (+2) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 260 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7) од., крилатих ракет – 399 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4227 (+11) од., спеціальної техніки – 159 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

82,0% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

32,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

70,5% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

58,5% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

35,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,2% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

14,6% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

08:54 Вночі росіяни масовано атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Як повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко, п’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила, проте є і влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Чотирьох працівників поранено; троє – у важкому стані. Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3000 квадратних метрів.

08:40 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Зусилля Росії щодо ремонту Кримського мосту тривають, але навряд чи він буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року. 8 листопада автомобільний міст мав бути перекритий для того, щоб дозволити рух і встановлення нового 64-метрового прольоту. Для заміни пошкоджених ділянок дороги будуть потрібні ще три прольоти. Хоча кримські чиновники стверджували, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, на брифінгу для президента Путіна було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до перебоїв у дорожньому русі до березня 2023 року. Заміна пошкодженого залізничного мосту має бути завершена до вересня 2023 року, хоча віце-прем'єр-міністр Росії заявив, що терміни ремонту будуть прискорені. Одна колія відкрита, але залізничний транспорт залишається обмеженим. Ремонтні роботи будуть значною мірою залежати від погодних умов протягом зимових місяців. Атака на Кримському мосту порушила російське матеріально-технічне постачання до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи дорогою. Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний вихід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду малювати картину військового успіху.

08:01 США разом із союзниками і партнерами обговорюють можливості для забезпечення України необхідною технікою через руйнування російськими ракетними ударами критично важливої інфраструктури, повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

07:31 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території республіки білорусь. За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки білорусь у якості “братської” допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил російської федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування. У складі прикордонних військ республіки білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА. Правоохоронні органи республіки білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або критикують владу, чи так звану спеціальну військову операцію російської федерації в Україні. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Попівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки, Мілове та Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Берестове, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка Луганської області та Терни і Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне та Соледар Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нетайлове, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Павлівка, Пречистівка та Шевченко Донецької області; на Запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Степове та Чарівне Запорізької області. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам’янка та Білогірка Херсонської області. За уточненою інформацією, підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 БпЛА “Ланцет” та 4 - “Орлан”. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Іранські джерела оголосили — без підтвердження з боку Росії — що 8 листопада до Тегерана прибув секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії. Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити міжнародній аудиторії поглиблення співпраці між Москвою та Тегераном, а також непрямо підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою в Україні.

• Сили Групи Ваґнера продовжують перебільшувати свої заявлене територіальне просування на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від маріонеткових та звичайних російських сил.

• Українські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, Луганська область, а російські джерела стверджували, що українські сили посилили наступальні операції в напрямку Кремінного.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.

• Українська влада намагалася протидіяти продовженню спроб російської влади посилити контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

• Непропорційний фінансовий тягар зусиль з формування російських військ продовжує лягати в першу чергу на бюджети російських регіональних урядів, що викликає негативну реакцію громадськості.

• Фінансові та бюрократичні проблеми продовжують перешкоджати зусиллям Росії поповнити колишні елітні підрозділи, які захищають критичні ділянки лінії фронту, що потенційно загрожує цілісності російської оборони на окупованих частинах України.

• Російська окупаційна влада Херсонської області, можливо, намагається витіснити жителів із західної частини області, перерізаючи комунікації на західному березі Дніпра.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":