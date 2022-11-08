Радник Байдена обговорював з Кремлем запобігання ризику ескалації воєнних дій.

Джейк Салліван, зокрема, заявив у розмові з російськими можновладцями про неприпустимість застосування ядерної зброї.

 

 

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван провів конфіденційні перемовини з високопоставленими російськими чиновниками, спрямовані на зниження ризику масштабнішої війни через вторгнення в Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на джерело, знайоме з переговорами.

 

Джерело, яке побажало залишитися не названим, повідомило, що перемовини тривають. Днем раніше про переговори, які Салліван веде з Кремлем, вперше повідомила газета The Wall Street Journal.

 

У вересні Салліван заявив, що Сполучені Штати публічно та приватно спілкувалися з російською стороною щодо погроз президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю у війні проти України.

 

Хоча Салліван публічно заявив про трагічні наслідки у разі, якщо Росія вдасться до ядерної зброї, було незрозуміло, як це повідомлення передали приватно. Джерело повідомило, що переговори велися в останні місяці.

 

Салліван, виступаючи на заході в Економічному клубі Нью-Йорка (Economic Club of New York), не сказав, що сам провадив прямі перемовини, але зазначив, що він неодноразово говорив про те, що «у нас є канали для зв'язку з Російською Федерацією на найвищому рівні». «Ми зробили це, коли було необхідно з’ясувати евентуальні непорозуміння та спробувати знизити ризик і зменшити ймовірність такої катастрофи, як потенційне застосування ядерної зброї», – сказав він.

08.11.2022

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