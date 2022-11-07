Радник Байдена вів таємні перемовини з представниками Кремля.

Як стверджує The Wall Street Journal йдеться про Джейка Саллівана, який намагався знизити ризик ескалації конфлікту й переростання його в ядерну війну.

 

 

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван проводив минулими місяцями конфіденційні перемовини з помічником російського президента зі зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на свої джерела в Білому Домі.

 

За словами співрозмовників газети, метою цих контактів було не врегулювати російсько-українську війну, а зменшити ризик розширення конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення. Окрім того, Білий дім таким чином намагався тримати канали комунікації з Кремлем відкритими. Водночас, як запевняють джерела, питання умов припинення війни в Україні не обговорювалося.

 

Джерела газети також підтвердили інформацію The Washington Post, що Вашінґтон просив президента України Володимира Зеленського публічно висловити готовність до пошуків миру. 

 

Коли і як часто Салліван контактував з Ушаковим та Патрушевим, джерела The Wall Street Journal не уточнили.

 

Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між паном Салліваном і будь-яким високопоставленим російським чиновником з березня, коли він розмовляв з Патрушевим .

 

Джейк Салліван відомий в адміністрації президента США тим, що наполягає на збереженні лінії зв’язку з Росією. Хоча інші високопоставлені чиновники Білого дому вважають, що переговори за нинішніх дипломатичних та військових обставин не будуть плідними.

07.11.2022

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