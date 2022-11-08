У Бережанській громаді хочуть повністю заборонити продаж алкоголю.

 

У Бережанській громаді з 7 листопада заборонено продаж алкоголю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці у неділю, 6 листопада, повідомив голова громади Ростислав Бортник. У коментарях це рішення викликало чимало питань від мешканців, які не розуміють, чому в них запровадили «сухий закон».

 

 

Коли у Бережанській громаді прийняли рішення про заборону на продаж алкоголю і з чим це пов’язано — з цими питаннями видання Терен звернулося до Ростислава Бортника.

 

"Стосовно продажу алкоголю немає остаточного рішення. Воно буде лише розглядатись (коли саме, не відповів, — ред.)", — зазначив голова громади.

 

За його словами, така ініціатива обумовлена тим, що мешканці громади нарікають на проблеми з алкогольною залежністю у людей із числа внутрішньо переміщених осіб, яких нещодавно евакуювали у Бережани із зони бойових дій. Зокрема є скарги, що ці люди почали пиячити у приміщеннях їхнього тимчасового проживання.

 

"Це викликало обурення у місцевих мешканців та обговорення у соцмережах, тож тепер розглядатимуть питання про заборону продажу алкоголю на території громади", — каже Ростислав Бортник.

 

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Бережанська громада прихистила у себе близько 4000 людей, які змушені були покинути свої домівки, додає голова. Наразі у громаді проживає 1200 внутрішньо переміщених осіб. У четвер, 3 листопада, Бережанська громада прийняла ще 87 евакуйованих мешканців Донеччини. Вони проживатимуть у колишньому дитячому санаторії.

 

08.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Тривала взаємність сприяє співпраці
Поведінкова стратегія, що допускає помилки, сприяє співробітництву.
07.11.22 | | Наука
Маріко Морі і венеційська «Мадам Баттерфляй»
©Аделіна Єфіменко
Питання, які піднімає режисер разом з Морі, не вирішуються лише на рівні візуальної естетики. Критика митцями комплексу стереотипів колоніального погляду на людину, жінку, роль особистості в умовах конфліктного зіткнення полярних ментальностей і способів буття очевидна, це застереження планетарної кризи.
07.11.22 | | Штука
257-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.
07.11.22 | | Україна
256-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах Зибиного на Харківщині, Білогорівки на Луганщині; Андріївки, Бахмутського, Берестового, Майорська, Макіївки, Мар’їнки, Озарянівки, Опитного, Павлівки, Яковлівки, Ямполівки на Донеччині та Щербаків на Запоріжчині
06.11.22 | | Україна
Дебют українського художника Микити Кадана у США
Victory over the Sun — перша персональна виставка Микити Кадана у США, в нью-йоркській галереї François Ghebaly. Художник працює з темами пам'яті, з початку повномасштабного вторгнення росії зосередився на роботі зі «свідченнями війни».
06.11.22 | | Штука
Лисик: екзистенційні сенси за декоративною красою
Любов Волошин
Мислить цей художник у піднесених, понадчасових, майже біблійних вимірах, спрямовуючи свої стрімко закомпоновані у просторі образи-візії немов би до неба, до Творця, як болючі знаки запитань.
05.11.22 | | Штука
Ріка віршів
Василь МАХНО
береги тримали рівновагу плавби він шукає покинутий кимось човен й запаливши ліхтарик – пучка пече і чомусь ріка вже над ним тече й шурхотить як дракон паперовий
05.11.22 | | Дискурси
255-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині
05.11.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.