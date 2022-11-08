У Бережанській громаді хочуть повністю заборонити продаж алкоголю.

У Бережанській громаді з 7 листопада заборонено продаж алкоголю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці у неділю, 6 листопада, повідомив голова громади Ростислав Бортник. У коментарях це рішення викликало чимало питань від мешканців, які не розуміють, чому в них запровадили «сухий закон».

Коли у Бережанській громаді прийняли рішення про заборону на продаж алкоголю і з чим це пов’язано — з цими питаннями видання Терен звернулося до Ростислава Бортника.

"Стосовно продажу алкоголю немає остаточного рішення. Воно буде лише розглядатись (коли саме, не відповів, — ред.)", — зазначив голова громади.

За його словами, така ініціатива обумовлена тим, що мешканці громади нарікають на проблеми з алкогольною залежністю у людей із числа внутрішньо переміщених осіб, яких нещодавно евакуювали у Бережани із зони бойових дій. Зокрема є скарги, що ці люди почали пиячити у приміщеннях їхнього тимчасового проживання.

"Це викликало обурення у місцевих мешканців та обговорення у соцмережах, тож тепер розглядатимуть питання про заборону продажу алкоголю на території громади", — каже Ростислав Бортник.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Бережанська громада прихистила у себе близько 4000 людей, які змушені були покинути свої домівки, додає голова. Наразі у громаді проживає 1200 внутрішньо переміщених осіб. У четвер, 3 листопада, Бережанська громада прийняла ще 87 евакуйованих мешканців Донеччини. Вони проживатимуть у колишньому дитячому санаторії.