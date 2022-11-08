На Франківщині знову вимикатимуть електроенергію.

 

Диспетчер НЕК «Укренерго» попередив, що сьогодні, 8 листопада, знову будуть впроваджені графіки погодинних вимкнень.

 

Тобто вже з 07:00 графіки вводяться для ІІІ групи. Далі – згідно з необхідністю та графіками.

 

Про це інформують на сторінці Прикарпаттяобленерго. 

 

Попередньо, вимкнення будуть застосовані з 07:00 по 11:00 (ІІІ черга) та з 14:00 по 20:00 (І, а потім ІІ черга). Але ситуація може змінитись як на відміну графіків, так і на застосування додаткових обмежень, тому стежте за повідомленнями на сторінці Прикарпаттяобленерго у фейсбуці та на сайті.

 

“Щоб вимкнення не застало зненацька, рекомендуємо ще раз знайти, до якої групи ви належите. Години ймовірних вимкнень за вашою адресою можна побачити за посиланням. Для кожної групи є свій орієнтовний час вимкнень, проте у зв'язку з нестабільною ситуацією в енергосистемі, період вимкнень може змінюватись. Дякуємо за розуміння”, – йдеться у повідомленні. 

 

Сервіс, у якому в режимі реального часу буде висвітлена інформація про вимкнення та час відновлення електропостачання, – тут. 

08.11.2022

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