Вашінґтон вважає, що по звільненні Херсона Києву слід розпочати перемовини з Кремлем з позиції сили.

Як стверджує італійське видання La Repubblica, тоді Україна зможе розмовляти з Росією з позиції сили.

Керівництво Сполучених Штатів та НАТО припускає, що Україна зможе розпочати перемовини з Росією після того, як українська армія звільнить Херсон, зайнятий російськими військами на початку широкомасштабного вторгнення. Про це пише італійська газета La Repubblica з покликом на свої джерела в Північноатлантичному альянсі.

За даними видання, Вашінґтон передав таку думку до керівництва НАТО і до європейських столиць та намагається переконати в цьому українську владу. Газета зазначає, що Вашінґтон уперше висунув таку пропозицію.

«Слід відвоювати Херсон, де точиться одна з найважчих битв проти російської армії. Згідно з останніми аналізами, які поширюються в офісах НАТО в Брюсселі, битва в цьому районі набуває значення, яке є стратегічним не лише з військової точки зору, а й із політико-дипломатичної. Повернути місто означало б назавжди змінити напрямок конфлікту. Розгром російської армії в одному з найважливіших воріт до Азовського моря та Криму може означати реальну можливість початку перших реальних переговорів із Москвою з позиції сили, а не слабкості», – пише La Repubblica.

Видання зазначає, що деокупація Херсона, окрім усього, дозволить консолідувати натовських союзників, відновити їхній ентузіазм у справі військової допомоги Україні.

Водночас, як стверджується в статті, Вашінґтон не бажав би повної поразки режиму Путіна. «Гіпотеза щодо можливої ​​“зміни режиму” в Кремлі, висунута кілька місяців тому, тепер відкинута. На даний момент для Сполучених Штатів повна поразка Путіна матиме гірші наслідки: передачу контролю над Росією Китаю. Це все одно, що з окропу у вогонь. У такому разі краще мати ворожого, але причавленого лідера, незалежного від Пекіна», – наголошується в статті.