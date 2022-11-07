Генсек ООН налякав світ «кліматичним пеклом».

На саміті ООН зі захисту клімату Антоніу Ґутерріш закликав укласти пакт кліматичної солідарності.

 

 

У єгипетському курортному місті Шарм-еш-Шейху в понеділок, сьомого листопада, відкрився саміт ООН зі захисту клімату COP27, в якому беруть участь високі представники понад двохсот країн. Протягом двох тижнів майже 45 тисяч зареєстрованих учасників заходу обговорюватимуть, як урятувати світ від кліматичної катастрофи.

 

Генсек ООН Антоніу Ґутерріш, відкриваючи саміт, закликав укласти пакт кліматичної солідарності, згідно з яким усі країни докладатимуть більше зусиль для боротьби з ґлобальним потеплінням. Він також попередив, що світ перебуває на шляху до «кліматичного пекла». Про це повідомив телеканал Sky News.

 

«Пакт, згідно з яким усі країни докладуть додаткових зусиль, щоб скоротити викиди у цьому десятилітті з метою домогтися того, щоб потепління становило не більше 1,5 градуса Цельсія. Пакт, згідно з яким багаті країни та міжнародні фінансові установи нададуть фінансову та технологічну підтримку, щоб допомогти розвитковим країнам прискорити їхній перехід на відновлювану енергію», – заявив Ґутерріш, виступаючи на кліматичному саміті.

 

Запропонований Ґутеррішем пакт повинен завершити залежність від викопного палива та припинити будівництво вугільних електростанцій, надати доступну енергію для всіх і об'єднати розвинуті економіки навколо спільної мети. «Ми перебуваємо на шляху до кліматичного пекла, і наша нога – на педалі газу. Тож або пакт кліматичної солідарності, або пакт колективного самогубства», – застеріг генсек ООН.

 

Він заявив, що для досягнення мети з обмеження потепління до 1,5 градуса Цельсія необхідно звести шкідливі викиди до нуля до 2050 року.

 

Конференція ООН щодо боротьби зі зміною клімату СОР27 триватиме до 18 листопада. Очікується, що в ході саміту країни-учасниці представлять оновлені плани скорочення викидів, які відповідатимуть меті не допустити до 2100 року зростання загальносвітової температури на Землі більш як на 1,5 градуси за Цельсієм.

07.11.2022

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