Антоніу Ґутерріш заявив про необхідність реформувати Радбез ООН.

Також він розкритикував Бреттон-Вудську систему організації фінансових відносин у світі.

 

 

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив у неділю, 21 травня, що настав час реформувати Раду Безпеки ООН. Ця заява пролунала у його виступі на саміті G7, який цими днями проходить у японському місті Хіросімі. Генсек ООН заявив, що вважає за необхідне, окрім Ради Безпеки ООН, реформувати також Бреттон-Вудську систему. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Ґутерріш зазначив, що згадані інститути відповідали світоустрою на момент свого створення у 1945 році. З того часу, на його думку, вони застаріли, стали неефективними та перестали відповідати «реаліям сучасного світу».

 

«Ґлобальна фінансова архітектура – застаріла, дисфункціональна та несправедлива. Зіткнувшись з економічними кризами через пандемію COVID-19 та вторгнення Росії в Україну, вона не змогла виконати своєї головної функції та виступити страховою сіткою для світу», – зазначив генеральний секретар ООН.

 

Нагадаємо, що ще раніше Ґутерріш розкритикував функціонал організації, яку він очолює. «Я висловлюся дуже чітко: Рада Безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні чи закінчити її. І це викликає величезне розчарування та гнів», – заявив він під час візиту до Києва у квітні 2022 року.

 

Бреттон-Вудська система – міжнародна система організації фінансових відносин і розрахунків, створена 1944 року. Вона започаткувала такі організації, як Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародний валютний фонд, покликані гарантувати фінансову безпеку країн світу та валютну кооперацію.

21.05.2023

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