257-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:19 У понеділок вранці росіяни обстріляли село Кущове у східному передмісті Запоріжжя. "Росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками", – повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, додавши, що збройні сили РФ – то "армія безпринципних нелюдей". Загалом упродовж доби у Запорізькій області зафіксували 52 обстрілів. Одна людина загинула. Зруйновано 16 об'єктів цивільної інфраструктури.

10:01 Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова розкритикувала заяву Папу Римського Франциска про високий гуманізм росіян і гуманістичну традицію російської культури, уособлену зокрема в постаті Фєдора Достоєвскоґо. "Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би, що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708-му, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того", – прокоментувала пані Маркарова.

#цитата "Мене вражає – і тому я вживаю слово “багатостраждальна” [дослівно: “martoriata” – “піддана мукам” від “martoriare” – “катувати, мучити”] – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ; це [жорстокість] найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу... Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність". Папа Римський Франциск, "Радіо Ватикану"

09:40 Нині активними графіки планових відключень будуть в м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях, повідомляє Укренерго.

09:33 Російськомовний медіа-ресурс "Медуза" з Латвії оприлюднив листа військовослужбовців зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ зі скаргою на воєнне командування через великі втрати РФ під Вугледаром. Солдати скаржаться, що під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка втратили "приблизно 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти". Напередодні про розгром росіян повідомляли російські пропаґандисти.

09:22 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

3 листопада 2022 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані Незважаючи на те, що ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, триваюча відсутність переваги в повітрі Росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком при проведення ближньої повітряної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони. Це навряд чи зміниться в найближчі кілька місяців. Втрати літаків Росії, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації.

09:11 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 76 460 (+530) осіб, танків – 2771 (+6) од., бойових броньованих машин – 5630 (+19) од., артилерійських систем – 1782 (+1) од., РСЗВ – 391 (+0) од., засобів ППО – 202 (+0) од., літаків – 277 (+0) од., гелікоптерів – 260 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7) од., крилатих ракет – 399 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4199 (+8) од., спеціальної техніки – 157 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

81,1% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

32,5% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

70,0% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

57,8% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

35,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,2% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

14,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Стукалівка, Попівка і Ворожба Сумської області. Окрім того окупанти задіяли ударні БпЛА; на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Серебрянка, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка, Спірне та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Часів Яр, Кліщіївка та Зеленопілля; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Опитне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Ольгівське, Дорожнянка, Новопіль, Щербаки, Новоданилівка, Времівка та Павлівка; На Південнобузькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Благодатне, Давидів Брід, Дудчани, Мирне, Нова Кам’янка та Правдине. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 20 вильотів. Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами “вибивають” покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку. В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв. Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України. За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Горлівка Донецької області, завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 - отримали ушкодження. В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 – пораненими різного ступеня тяжкості. В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону “ахмат”. Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА. Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист Групи Ваґнера Євгеній Прігожин 6 листопада підтвердив, що Групи Ваґнера створює в Курській і Бєлгородській областях центри підготовки та управління місцевими «народними ополченнями».

• Російські мілблогери розповсюдили повідомлення про те, що 155-та окрема морська піхотна бригада РФ зазнала значних втрат під час нещодавнього наступу на Павлівку Донецької області.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Сватового та Кремінної.

• Джерела в російській опозиції повідомили, що українські обстріли біля Макіївки Луганської області за одну добу могли вбити до 500 російських мобілізованих.

• Російські війська продовжували укріплювати оборонні позиції на західному (правому) березі Дніпра в Херсонській області.

• Українські війська продовжували блокування російської матеріально-технічної бази в Херсонській області.

• Російські війська вели наземні удари поблизу Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Російські джерела стверджували, що російські війська прорвали українську оборону поблизу Бахмута, досягли незначних успіхів на південь від Авдіївки та залишилися заблокованими біля Павлівки на заході Донецької області.

• 5 листопада українські військові відремонтували дві зовнішні лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), відновивши постачання електроенергії на ЗАЕС після обстрілу, який знеструмив об’єкт 3 листопада .

• Російські окупаційні чиновники продовжували посилатися на загрозу українського удару по Каховській ГЕС, щоб виправдати продовження примусового переселення цивільного населення в Херсонській області.

• Російські окупанти продовжували примусово перевозити українських дітей з окупованої України до Росії під виглядом «канікул»

• Російські сили продовжували боротися з внутрішнім опором і поганим забезпеченням поточних мобілізаційних зусиль.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":