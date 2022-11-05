256-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:49 Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українську владу публічно показати відкритість до переговорів з Російською Федерацією, пише Washington Post: так планують забезпечити збереження підтримки України з боку держав, які стикаються "з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки". Разом з тим американські посадовці поділяють оцінку, що Путін зараз несерйозно ставиться до перемовин.

09:28 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Повідомляється, що 3 листопада 2022 року тимчасово виконуючим обов’язки командувача військами Центрального військового округу Росії призначено генерал-майора Александра Лінькова. Ліньков змінив генерал-полковника Александра Лапіна, якого нібито було відстороненено від посади наприкінці жовтня 2022 року. Якщо це підтвердиться, це буде наступним у низці звільнень вищого російського військового командування з початку вторгнення в лютому 2022 року. На початку цього року були замінені командувачі Східного, Південного та Західного військових округів. Лапіна широко критикували за низьку результативність на полі бою в Україні як лідер Чечні Рамзан Кадиров, так і глава Ваґнера Євгеній Прігожин. Ці звільнення представляють собою схему звинувачення вищого російського військового командування у нездатності досягти російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, є спробою ізолювати і відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни.

09:19 Російські окупанти вісім разів обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади у Нікопольському районі, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Жертв немає, у Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони, в Нікополі постраждали кілька багатоповерхових і приватних будинків, а також меблеве виробництво, транспортне підприємство, газопроводи та лінії електропередач.

09:06 Внаслідок нічного удару росіян по житловому кварталу у Запоріжжі загинула людина, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури.

08:52 Сьогодні диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень.

08:25 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миколаївка і Сеньківка Чернігівської області та Студенок на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман і Торське Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Пречистівка на Донеччині; на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юр’ївки Запорізької області. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 25 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій “евакуації” підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію російської федерації. 5 листопада поточного року абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. В той же час, в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів. За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області, завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів. В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил російської федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА. Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист Групи Ваґнера Євгеній Прігожин прагне приховати свої спроби зміцнити свою незалежну базу влади зверненням до концепції історичної єдності Росії.

• Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян підтвердив, що Іран почав надавати Росії безпілотники до 24 лютого, але дивним чином заперечив, що російські війська використовували їх у бойових діях.

• Командувач "ДНР" Александр Ходаковський заявив, що російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії з середини травня.

• Повідомляється, що українські війська продовжували контрнаступ на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували займати оборонні позиції вздовж Дніпра.

• Українські сили продовжували обстрілювати російське матеріально-технічне забезпечення та транспорт у Херсонській області.

• Російські війська продовжували атакувати навколо Бахмута та заявляли про неуточнене просування.

• Російські війська продовжували безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка-Донецьк та на заході Донецька.

• Постійні погані умови для мобілізованих солдатів стало каталізатором масштабних протестів у Казані.

• Як повідомлялося, невідомі намагалися вбити "суддю верховного суду ДНР" Александра Нікуліна.

• Росія продовжує перекидати свій персонал на адміністративні посади на окупованих територіях.

• Російські війська продовжили вимушену евакуацію в Херсонській області. Повідомляється, що понад 80% херсонців евакуювалися.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":