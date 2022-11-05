Ультраправі Франції отримали нового провідника.

Жордан Барделла став наступником Марін Ле Пен на чолі «Національного об'єднання».

Новим керівником ультраправої французької партії «Національне об'єднання» (колишній «Національний фронт») став 27-річний Жордан Барделла (Jordan Bardella). Про це повідомила французька газета Le Monde. На внутрішніх партійних виборах він здобув 84,84 відсотка голосів. Його суперник, 53-річний мер Перпіньяна Луї Альо (Louis Aliot), отримав підтримку лише 15,16% однопартійців. При цьому Барделла після обрання заявив, що Альо буде його заступником.

Вибори голови «Національного об'єднання» відбулися, оскільки багаторічна лідерка партії Марін Ле Пен раніше заявила, що залишає цю посаду, щоб сконцентруватися на керівництві депутатами її партії у парламенті. Нагадаємо, що цьогоріч навесні Ле Пен пройшла у другий тур президентських виборів, але у фіналі поступилася чинному президентові Емманюелеві Макрону. Схожа ситуація була під час виборів 2017 року. Варто зазначити, що під керівництвом Ле Пен, яка перейняла головування в партії від свого батька Жана-Марі Ле Пена, ультраправі досягли великих успіхів на парламентських виборах.

Ле Пен на виборах свого наступника відкрито не висловлювала підтримку жодному з кандидатів, проте, як зазначається в повідомленнях, прийнято вважати, що вона все ж таки симпатизувала кандидатурі Барделли. Він стане першим лідером партії, який не має жодного стосунку до родини Ле Пен.

При цьому французькі ЗМІ зазначають, що на виборах не вирішувалося ідеологічне майбутнє партії, оскільки обидва кандидати обіцяли продовжувати політичну лінію Ле Пен. Для порівняння, у 2011 році на аналогічних виборах два кандидати – Марін Ле Пен та Брюно Ґольніш (Bruno Gollnisch) – пропонували радикально різне бачення подальшої еволюції партії.

Як стверджують політологи, справжню владу в партії, як і раніше, матиме Марін Ле Пен, і вона, найімовірніше, піде кандидатом від ультраправих на президентські вибори 2027 року. «Я не виходжу з партії, щоб взяти відпустку, я буду там, де країна потребує мене», – заявила вона на з’їзді партії.