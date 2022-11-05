255-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:51 Іран уперше визнав, що надав Росії ударні безпілотні літальні апарати. Міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що передача відбулася ще до широкомасштабного вторгнення Росії, пише The Washington Post. "Ми передали Росії обмежену кількість дронів за кілька місяців до війни", – заявив він. Хосейн Амір Абдоллахіян усе ще вважає недоведеними звинувачення, начебто Росія використовує іранські машини для атак по Україні. "Якщо є якісь задокументовані докази, що Росія використовує іранські дрони в Україні, нехай покажуть їх нам. Якщо вони доведуть, що Росія використала іранські дрони на війні проти України, ми не залишимося байдужими до цього питання", – сказав міністр.

12:22 В окупованому росіянами Вуглегірську підстрелили "верховного" "суддю" екстремістської банди "ДНР" Алєксандра Нікуліна. Як повідомив ватажок організації Дєніс Пушилін, Нікулін перебуває у важкому стані. Найвідоміше з-поміж останніх рішень Нікуліна – смертний вердикт іноземним легіонерам у складі ЗСУ Ейдену Есліну, Шону Піннеру та Брагіму Саадуну.

12:00 Сьогодні диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в форматі графіків погодинних відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Минулої суботи диспетчерський центр не надавав обсягів для аварійних відключень, оскільки зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні.

11:19 Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що за підсумками муніципального опитування більшість одеситів підтримала ідею знесення пам'ятника Катерині ІІ. Труханов ствердив, що на сесії міської ради він сам підтримає проєкт постанови про демонтаж монумента і його перенесення до майбутнього парку імперського і радянського минулого. При тім голова міста назвав патріотів, котрі вимагали знести пам'ятник і знакували його висміювальними записами, "провокаторами".

10:55 Із російського полону вдалося повернути 19 прикордонників. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. "Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома", – поінформували у ДПСУ.

10:09 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував парламенту Болгарії за ухвалення рішення про надання оборонної військової підтримки Україні. "Болгарія демонструє непохитну солідарність з Україною. Таку підтримку аж ніяк не можна вважати участю у війні – навпаки, вона допомагає якнайшвидше покласти їй край", – прокоментував Кулеба.

10:00 Росія в ООН проголосувала проти своїх же спроб виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму. Представництво України при ООН потролило Росію, внісши нове формулювання в ініційований Росією проєкт резолюції Генеральній Асамблеї ООН із засудженням неонацизму, яку вона з 2005 року багато років поспіль виносила на голосування:

«Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну «неонацизм» з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму».

Росія, Білорусь та інші країни СНҐ проголосували за резолюцію з цим формулюванням; Україна, США та країни ЄС – традиційно проти.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 75 440 (+600) осіб, танків – 2758 (+8) од., бойових броньованих машин – 5601 (+21) од., артилерійських систем – 1776 (+4) од., РСЗВ – 391 (+0) од., засобів ППО – 202 (+1) од., літаків – 277 (+0) од., гелікоптерів – 260 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12) од., крилатих ракет – 399 (+2) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4184 (+10) од., спеціальної техніки – 155 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

80,7% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

32,3% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

69,7% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

57,6% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

35,1% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

22,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,2% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень),

14,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:22 Вночі росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Червоногригорівську і Марганецьку громади та Нікополь, на місто ворог скерував майже 40 снарядів; у Синельниківському районі військові з повітряного командування «Схід» знищили ще один ворожий «Шахед», повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Жертв немає, понівечено півтора десятка багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, господарчі споруди, промислове та транспортне підприємства, газопровід.

09:16 Країни-члени "Групи семи" започаткували новий механізм координації для допомоги Україні у відновленні інфраструктури – енергетичний "Рамштайн". Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі G7. "З урахуванням явно навмисних ​​спроб Росії, президента Путіна знищити якомога більше критичної інфраструктури України – зокрема, енергомереж та об’єктів, необхідних для опалення будинків, щоб лікарні не могли функціонувати, школи не могли опалюватися та не мали електроживлення – ми визначили, що разом можемо багато зробити, щоби допомогти українцям", – цитує "Укрінформ". Він зазначив, що йдеться не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, а й про посилення її стійкості. "Це трохи схоже на Рамштайнський процес допомоги Україні в її оборонних потребах. Тож, ми робимо те саме, тільки у сфері енергетики", – зауважив державний секретар США.

09:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, ймовірно, зазнає труднощів із забезпеченням військової підготовки для нинішньої мобілізації та щорічного осіннього призову. Російські збройні сили вже мають труднощі із забезпеченням необхідної підготовки приблизно 300 тис. військовослужбовців з "часткової мобілізації", оголошеної 21 вересня 2022 року. Ці проблеми посиляться у зв'язку з оголошеним 30 вересня 2022 року додатковим осіннім щорічним циклом призову, що починається 1 листопада 2022 року, в ході якого, як очікується, буде призвано ще 120 тис. осіб. Щойно мобілізовані військовозобов’язані, швидше за все, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі. Досвідчених офіцерів і інструкторів відправили воювати в Україну, і деякі з них, імовірно, загинули під час конфлікту. Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії. Розгортання сил з невеликою підготовкою або взагалі без неї забезпечує лиш незначний додатковий наступальний бойовий потенціал.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів противником та застосування ударних БпЛА, включаючи таку небезпеку з території республіки білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Також відомо, що на території республіки білорусь проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил російської федерації за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох–трьох тижнів. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Хрінівка, Лісківщина, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Чернігівської області, а також Катеринівка, Новомиколаївка і Запсілля на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Новоєгорівка, Макіївка та Невське; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Зеленопілля та Озарянівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – з мінометів та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Водяне, Богоявленка, Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка; на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новосілка, Ольгівське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь. Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, 3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється. Крім того, 4 листопада, в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області, було знищено 6 паливозаправників противника. 3 листопада поточного року у місті Мелітополь відзначено прибуття близько 80 поранених окупантів. В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу. У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА типу “Орлан-10”, 11 дронів “Shahed-136” та 2 крилаті ракети “Калібр”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти окупантів.

08:13 Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив під час свого візиту до Києва, що в підтримці України з боку США не буде жодних коливань чи поступок. “Найважливіше, через що я приїхав, сказати особисто Президенту, голові Офісу [Президента] та публічно всім вам, що Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки це буде необхідно в цій війні. Не буде жодних коливань, червоних прапорів, поступок в нашій підтримці, поки ми йдемо вперед”, – сказав Салліван. Він зазначив, що на зустрічах з українським керівництвом виклав американське бачення, як переконатися в тому, що ресурси надаються на подальшу безпекову допомогу, посилюють українську економіку, надаються на ремонт електромережі, для біженців та інші гуманітарні потреби, передає "Укрінформ". "У лиху годину і під час тріумфу США будуть поряд заради народу України, заради цієї країни у цій боротьбі. Ми рухатимемося далі, аби мати змогу не тільки на словах, але й на ділі довести це”, – запевнив Салліван.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований персонал, щоб відновити свій наступ на Донецьк, але, швидше за все, не зможуть досягти значних успіхів в оперативному плані.

• Російські війська створюють умови для організованого відходу із західного берега Дніпра, щоб уникнути розгрому в Херсонській області.

• Президент Путін, ймовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації, незважаючи на заяви про те, що часткова мобілізація створила достатньо сил.

• Дорогі заходи з формування збройних сил Росії, ймовірно, продовжуватимуть обтяжувати російську економіку та створювати соціальну напругу.

• Ймовірно, Іран використовує залежність Росії від систем озброєння іранського виробництва, щоб просити Росію про допомогу у своїй ядерній програмі.

• Можливо, російські війська вживають екстремальні заходи проти дезертирства, намагаючись відповісти на серйозні моральні проблеми.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.

• Російські війська продовжували готувати існуючі та нові рубежі оборони в Херсонській області.

• Російські війська продовжували вести наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

• Російські війська продовжили заходи примусової евакуації в Херсонській області.

• Російські та окупаційні чиновники продовжували вживати заходів щодо примусової депортації українських дітей до Російської Федерації.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":