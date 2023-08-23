Садовий заявив, що світла у Львові може не бути навіть два місяці.

Львів повинен мати спроможність вижити, коли електропостачання не буде тижнями, а то й місяцями, бо ситуація в енергетиці надзвичайно складна. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час сесії Львівської міськради.

"На початку 2022 року наша енергетична система мала семикратний запас міцності. Станом на сьогодні маємо двократний запас міцності. Цей двократний запас можна дуже легко втратити, – заявив Андрій Садовий. – Ми маємо певний запас міцності з точки зору наших комунальних підприємств, але без електропостачання виживати буде складно. Тому нам треба готуватись до ситуації, коли Львів може місяць, а то й два бути взагалі без електропостачання. Це не жарт, я це говорю на повному серйозі".

За словами Андрія Садового, у понеділок Львів відвідав міністр енергетики, мав нараду, працював на різних об’єктах державної власності: електропідстанції, газосховища, мережі. За результатом цього візиту будуть наступні рішення вищого керівництва держави, можливо і кадрові... Тим часом місто досить розслаблено готується до опалювального сезону, хоча ризики надзвичайно високі.

"Питання заправлення генераторів дизелів, питання транспортування води – має бути така опція. Бо ми надіємось, що ми візьмемо без проблем, Окко нам дасть. Коли буде складна ситуація, попит буде у сто разів більший. А місто має мати все своє. Треба готуватись до складних періодів, – каже Андрій Садовий. – Ситуація, на мою думку, надзвичайно складна. Маємо мати спроможність вижити, коли електропостачання не буде тижнями, а то й місяцями".

Як повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк під час звіту на сесії Львівської міської ради, у Львові до початку опалювального сезону усі котельні та насосні станції матимуть генератори, однак треба закупити бензовози, аби вчасно доставляти пальне для генераторів.