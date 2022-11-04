The Times розповіла, хто переконав Путіна розпочати війну.

Головними під’юджувачами були секретар Радбезу Патрушев та директор ФСБ Бортніков.

 

 

Британська газета The Times назвала імена російських функціонерів, які найактивніше під’юджували президента РФ Володимира Путіна розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну. Це секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков. Саме вони були найпереконанішими прихильниками збройного вторгнення в Україну.

 

Про це йдеться в книзі британського журналіста Овена Меттьюза (Owen Matthews), уривки з якої опублікувало видання The Times. Книга ще готується до друку. Вона заснована, як зазначає автор, у тому числі на бесідах з російськими діячами, знайомими з історією підготовки вторгнення.

 

Як стверджує автор, Патрушев, Бортніков і близькі до них за поглядами інші діячі російських силових відомств були переконані в необхідності «превентивного» удару по Україні, підкреслюючи, що він необхідний для «порятунку Росії від стратегічної загрози», яка нібито зростає, з боку Заходу.

 

Серед тих, хто безпосередньо готував вторгнення, окрім Патрушева, Бортнікова та самого Путіна, названо і міністра оборони Сергія Шойгу. Однак він, за інформацією в книзі, грав роль не ідеолога, а виконавця, який іноді виявляв хитання.

 

Видання вказує на важливу роль ізоляції російського президента після початку пандемії COVID-19. Тоді коло осіб, з якими радився Путін, суттєво скоротилося, і люди, які вірили у необхідність встановлення контролю над Україною з метою боротьби зі Заходом, стали становити у ньому більшість.

 

Овен Меттьюз стверджує, що принципове рішення про війну було ухвалено до кінця літа 2021 року. Перед главою МЗС Сергієм Лавровим, однак, було поставлене завдання спробувати домогтися від Заходу значних поступок, щоб нібито уникнути війни. Сам Лавров, пише автор, хотів досягти задуманого саме мирним шляхом, причому був переконаний, що Путін теж цього прагне.

 

Як пише The Times, більшість представників російської еліти, навіть членів Ради безпеки, аж до 21 лютого не знали про вже ухвалене рішення Путіна розпочати війну. Стверджується, що речник Путіна Дмитро Пєсков після початку війни у ​​приватній розмові зазначив, що більшості членів Ради безпеки повідомили про майбутній наступ на Київ лише після засідання цього органу, на якому обговорювалося визнання так званих «ДНР» та «ЛНР».

04.11.2022

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