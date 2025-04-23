Глави МЗС Британії, Франції та ФРН слідом за Рубіо відмовилися від зустрічі в Лондоні.

На ній планувалося обговорити евентуальне примирення між Росією та Україною.

 

 

Глави зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції та Німеччини Девід – Леммі (David Lammy), Жан Ноель-Барро (Jean-Noël Barrot) та Анналєна Бербок – відклали свої візити до Лондона для участі у зустрічі з російсько-українського врегулюванням. Це сталося після того, як від перемовин відмовився держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, повідомляє Sky News. Замість американського держсекретаря на переговори до Лондона наразі поїде спеціяльний представник  президента США в Україні Кіт Келлоґ.

 

Міжнародна зустріч у Лондоні зі зазначеного питання таки відбудеться, але на менш високому рівні. У ній візьмуть участь високопосадовці Великої Британії, Франції, Німеччини, США та України. Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга у Лондоні проведе двосторонню зустріч із британським міністром закордонних справ Девідом Леммі.

 

Не виключено, що запланована зустріч міністрів відбудеться згодом. Українська делегація на перемовинах у Лондоні планує зосередитись на обговоренні на 30-денного припинення вогню.

 

Про те, що Рубіо скасував участь у переговорах, стало відомо 22 квітня. Як повідомила газета The New York Times. Держсекретар США відмовився від участі в заході після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив низку положень підготовленого Вашінґтоном плану з врегулювання українського конфлікту. Зокрема, Зеленський категорично відкинув умову визнати Крим російським.

23.04.2025

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