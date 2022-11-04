Над Львівщиною збили першого іранського дрона-камікадзе.

 

Нині вранці під час повітряної тривоги, що тривала з 05:09 до 05:30, над Львівською областю Сили протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід" збили іранський дрон-камікадзе «Shahed-136», що прилетів з південно-східного напрямку.

 

 

Про це о 08:04 повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, і додав потім – треба бути готовими до того, що такі безпілотники можуть знову робити спроби атакувати, – і пояснив, як його розпізнати:

 

Іранські дрони, які запускає ворог по території всієї України, мають характерний звук, що нагадує мотор мопеда, бензопилу чи газонокосарку.

«Шахід» літає на малій висоті. В небі виглядає як чорний трикутник. Його розмір – орієнтовно 3*3 метри.

Якщо ви впізнали ці характеристики, одразу:

• Прямуйте в укриття або дотримайтесь в будинку правила «двох стін», якщо укриття далеко.

• Не залишайтесь в автотранспорті, поблизу адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправок.

• Не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки.

• Якщо перебуваєте на вулиці та заховатися немає можливості, потрібно впасти на землю в будь-яке заглиблення.

• Не збивайте дрони самостійно. Таким чином ви можете нашкодити іншим людям.

• Не фотографуйте, не знімайте на відео та не публікуйте в інтернеті політ чи збитий «Шахід», особливо його номер. Це допоможе ворогу перевіряти, наскільки успішно пройшла операція, та вирішувати, куди запускати наступний безпілотник.

• Повідомити про дрон можна за номером «102».

Що ще варто знати про іранські дрони?

• Вони летять до цілі за координатами. Вибухають при ударі об перешкоду, землю або ціль, навіть якщо були пошкоджені у повітрі.

• Їхня швидкість – від 100 до 180 кілометрів на годину.

• Радіус ураження уламками від безпілотника – не менш ніж 100 метрів.

 

О 08:39 Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило знищення баражуючого боєприпаса у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід"; ще вісім дронів знищила протиповітряна оборона Повітряного командування "Схід" у Нікопольському районі.

 

04.11.2022

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