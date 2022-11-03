253-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:50 Зняття російського прапора із будівлі обласної адміністрації в окупованому Херсоні може бути провокацією. Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. "Це може бути прояв провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що входження до них безпечне. З огляду на те, що вони давно готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій і не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення військ", – сказала Гуменюк.

15:13 Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев вважає існування самобутньої України "дробленням російського етносу". Патрушев сказав на зустрічі секретарів радбезів країн СНД у Москві, що за цим процесом стоять "англосакси", і їхнє мета – "повне викорінення" цього російського етносу.

14:47 Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік. "За" проголосувало 295 народних депутатів. У 2023 році доходи державного бюджету передбачаються у сумі 1,3 трлн грн, видатки – у сумі 2,6 трлн грн. Прогнозований дефіцит держбюджету 2023 становить понад 20% ВВП. Закон про держбюджет-2023 розроблено згідно з прогнозом зростання ВВП до 3,2% та інфляції на рівні 28%. Курс гривні у бюджеті закладено на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року – 45,8 грн/дол. Мінімальна зарплата наступного року становитиме 6700 грн., а прожитковий мінімум – 2589 грн. Наступного року найбільше коштів буде спрямовано на національну безпеку і оборону – 1 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП. Також у 2023 році в державному бюджеті передбачено 35,5 млрд грн на Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

14:04 Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича. Президент України Володимир Зеленський 18 липня 2022 року своїм указом позбавив їх громадянства. За постанови про припинення повноважень Васильковського і Рабиновича проголосувало 292 та 304 народних депутатів. Таким чином, у парламенті тепер 417 народних депутатів (конституційний склад – 450).

13:50 Парламент звільнив міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Йому пророкують портфель голови правління НАК "Нафтогаз України".

13:11 Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо, господарем майбутнього саміту G20. "Обговорили з президентом Індонезії Джоко Відодо важливість продовження дії зернової ініціативи. Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Окремою темою нашої розмови стала підготовка до саміту G20", – написав Зеленський у Twitter.

12:57 На формування ударного угруповання для нападу на Україну з Білорусі необхідно щонайменше два-три місяці, оцінив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов: " До Білорусі на даний час здійснюється переміщення військовослужбовців РФ, переважно укомплектованих мобілізованими. Тому ми розуміємо, що для підготовки цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців, злагодження підрозділів і відповідно спланувати та визначити якісь завдання. Протягом найближчих тижнів це не очікується."

12:09 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що поразка Росії на війні проти України стане причиною її руйнації. "За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані – 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!" – написав Залужний у Telegram.

11:34 Із будівлі Херсонської обласної державної адміністрації зник російський прапор. Про це в телеґрамі повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. “Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого… Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки”, – прокоментував Соболевський.

11:05 Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок.

10:33 Від 1 серпня з чорноморських портів України "зерновим коридором" відправили вже 10 млн тонн агропродукції, 430 суден експортували українське продовольство до 43 країн Африки, Азії та Європи, повідомили в Мінінфраструктури. Сьогодні з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшло ще 7 суден з 290 тис. тонн української агропродукції.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 74 000 (+730) осіб, танків – 2734 (+20) од., бойових броньованих машин – 5552 (+27) од., артилерійських систем – 1755 (+22) од., РСЗВ – 390 (+3) од., засобів ППО – 198 (+0) од., літаків – 277 (+0) од., гелікоптерів – 258 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4) од., крилатих ракет – 397 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4162 (+9) од., спеціальної техніки – 155 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

80,0% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

32,0% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

69,4% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

56,9% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

35,0% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,2% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,0% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

14,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:24 Збройні Сили України обстріляли одну з російських баз у Мелітополі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Сьогодні о 5-й ранку у південній частині міста було дуже гучно. За попередніми даними, зруйновано частину захопленого рашистами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів. Рахуємо кількість ліквідованих орків", – прокоментував Федоров.

09:03 На 3 листопада диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання, у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень. Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів. Для споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень.

08:57 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські солдати, які служать в Україні, ймовірно, розчаровані тим, що вони змушені служити в старих бойових машинах піхоти, які вони описують як алюмінієві бідони. У середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону. Останніми тижнями Росія, ймовірно, вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів Білорусі. Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському шляху ведення війни; збройні сили в Україні зараз відчувають труднощі частково через труднощі з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справної заміни броньованих машин.

08:49 Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Кривому Розі. Місто атакували дронами-камікадзе та ракетами. "Країна-агресор продовжує терор. Увечері та вночі ворог зробив чергову атаку на енергетичну інфраструктуру області. Чотири ворожі дрони були знищені над областю нашою ППО, але влучання є. У Кривому Розі два удари. Один – по об'єкту енергетичної інфраструктури (мопед, Shahed 136), один – водної (ракета). Скрізь руйнування значні", – поінформував голова військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул. Декілька мікрорайонів залишаються без світла.

08:35 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по обʼєктах критичної інфраструктури та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Кременчук на Полтавщині, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка і Невельське Донецької області, Сміла на Черкащині, Нова Кам’янка Херсонської області та Тернові Поди на Миколаївщині. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема й з території республіки білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка і Мурав’ї Чернігівської області та Вільна Слобода, Запсілля і Харківка на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар і Спірне Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Кам’янка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Російські окупаційні війська продовжують примусову “евакуацію” населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині. Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ. На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості “живого щита”. Так, за наявною інформацією, в місті Сватове, окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли. За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників. Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів “Shahed-136” та БпЛА “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, за добу, уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

07:57 Запорізьку атомну електростанцію знеструмлено внаслідок обстрілів. "Вчора, 2 листопада 2022 року, внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включилися всі 20 дизель-генераторів", – йдеться у повідомленні "Енергоатому". Зазначається, що "нині схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі дев'ять дизель-генераторів". Пального, необхідного для роботи дизель-генераторів, вистачить на 15 діб.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Зусилля Росії з формування збройних сил у поєднанні з західними санкціями мають довгострокові згубні наслідки для російської економіки, як раніше прогнозувала ISW.

• Заклики російського президента Путіна до конкурентоспроможної російської військової промисловості відірвані від реальності проблем російського ланцюга постачання і оборонно-промислової бази.

• Російські чиновники заявили, що окупаційна влада почала інтеграцію Запорізької атомної електростанції під юрисдикцію Росії.

• Російські та білоруські офіційні особи продовжують підтримувати давню інформаційну операцію про те, що Білорусь вступить у війну в Україні на боці Росії, але вступ Білорусі у війну залишається дуже малоймовірним, як і раніше оцінювало ISW.

• Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступальні дії на напрямках Сватового та Кремінного, а російські війська вели наступальні дії для стримування українських сил.

• Російські війська продовжували оборону вздовж річки Дніпро, тоді як українські сили продовжували блокування.

• Російські війська продовжували вести наземні штурми поблизу Бахмута та Донецька.

• Російські війська продовжували мобілізацію та рекламу добровольчих батальйонів, борючись із низьким моральним духом.

• Російська окупаційна влада продовжувала примусове переселення жителів Херсонщини, націоналізацію українських підприємств на окупованій території та примусове виселення українських дітей до Росії.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":