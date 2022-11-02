На Франківщині змінили графіки вимкнення електроенергії.

На вимогу НЕК “Укренерго”, сформовані нові графіки, в яких адреси, що підлягають вимкненню, об’єднані в 3 черги (замість 4).

З’ясувати, до якої черги належить помешкання, пояснюють у пресслужбі “Прикарпаттяобленерго”, можна на сайті обленерго в розділі Графіки аварійних вимкнень.

Енергетики також звертають увагу, що час вимкнень теж зазнав змін – вимкнення в межах одної черги можуть тривати до 5 годин, залежно від вказівки «Укренерго».

Вимкнути електроенергію в одній черзі можуть не усім адресам одночасно, а залежно від того, скільки навантаження необхідно зняти за вказівкою. Але варто бути готовим до вимкнень в межах годин, відведених групі, якій належить помешкання.