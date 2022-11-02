Саудівська Аравія звинуватила Тегеран у намірах напасти на неї та Ірак.

Саудівська Аравія, США та кілька сусідніх з Іраном держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил.

Влада Саудівської Аравії стверджує, що Іран готується найближчим часом здійснити напад на неї та на Ірак. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на слова саудівських посадовці та чиновників Білого дому.

За твердженням Ер-Ріяду, Тегеран у такий спосіб намагатиметься відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які тривають понад місяць.

Саудівська сторона нгадіслала Вашінґтону власні розвіддані із підтвердженнями планів Ірану. Згідно з ними Тегеран готує напад як на королівство, так і на іракське місто Ербіль.

В Раді національної безпеки США підтвердили, що стурбовані інформацією саудівських колег і готові відповісти на напад з боку Ірану. «Ми стурбовані картиною загрози та перебуваємо в постійному контакті через військові й розвідувальні канали зі саудитами. Ми без вагань діятимемо на захист наших інтересів і партнерів в реґіоні», – зазначив виданню співрозмовник з Білого дому.

У відповідь на попередження Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх з Іраном держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил.

З кінця вересня Іран вже атакував північний Ірак десятками балістичних ракет і безпілотників, один з яких був збитий американським винищувачем, коли той прямував до міста Ербіль, де базуються війська США. Тегеран, своєю чергою, звинуватив Саудівську Аравію, США та Ізраїль у підбурюванні до антиурядових протестів у країні.