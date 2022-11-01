Німецькі газосховища заповнені на 98,82%.

Тож запаси природного газу напередодні зими в країні більші, ніж в попередні роки.

 

 

Страхи, що Німеччина вступить в зиму без належного запасу газу виявилися безпідставними. Як запевняють представники уряду ФРН, зараз у німецьких газосховищах зберігається більше природного газу, ніж будь-коли. Про це повідомило видання Business Insider з покликом на дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE), яка займається обліком. зберігання газу.

 

Обсяг запасів газу в неділю, 31 жовтня, сягнув 242,3 терават-години. Попередній рекорд зберігання становив майже 239 терават-годин 10 листопада 2019 року. Для порівняння: за даними Федерального мережевого агентства, загалом у Німеччині взимку в січні та лютому 2022 року було спожито майже 227 терават-годин природного газу.

 

«З понеділка минулого тижня абсолютні обсяги зберігання в Німеччині знаходяться на рекордному рівні. На кінець жовтня ємності заповнені газом на 98,82% від максимального обсягу це говорить про повну підготовку до майбутньої зими», – запевнив виконавчий директор енергетичного об'єднання Initiative Energien Speichern (INES) Себастіан Блешке (Sebastian Bleschke). Він додав, що на користь Німеччини зіграла також тепла осінь: зараз температура повітря вдень у Берліні близько +20 градусів за Цельсієм, і опалювальний сезон у країні ще не починався.

 

Блешке зазначив, що великі запаси газу говорять про якісну підготовку до зими і мають центральне значення для досягнення незалежності від окремих постачальників. «Зараз ми на дуже великий крок наблизилися до цієї незалежності», – наголосив він.

 

Тож останні статистичні дані свідчать, що Німеччина переживе зиму без дефіциту газу, навіть незважаючи на те, що Росія з вересня припинила поставки газу через свій магістральний газогін «Північний потік-1». Наразі Німеччина отримує більше газу з Бельгії, Нідерландів і Норвегії. З минулого тижня до Німеччини також надходить газ із Франції. Натомість Німеччина постачає електроенергію до Франції.

01.11.2022

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