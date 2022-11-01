252-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:08 ДБР, починаючи з 24 лютого 2022 року розслідує 1050 злочинів проти основ національної безпеки, а саме: 872 кримінальні провадження за фактом державної зради, 138 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності, 10 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору та інші, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За результатами роботи ДБР 413 фігурантам уже повідомлено про підозру, 305 осіб оголошено у розшук, 1131 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності, до суду за цими статтями вже направлено 82 провадження. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

10:44 Нині зранку сили протиповітряної оборони ЗСУ збили всі три крилаті ракети Х-59, випущені з літаків Су-30 в напрямку Одещини, повідомив голова Одеської ОВА Сергій Братчук.

10:39 На пам'ятник Катерині II в Одесі надягли червоний ковпак ката, а на руку повісили зашморг.

10:13 Кораблі під турецьким прапором не мають проблем на маршруті Чорноморської зернової ініціативи, заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар. “Станом на вчорашній день судна, які вийшли з українських портів і йдуть морем, продовжують свій шлях. Немає проблем із виходом суден під прапором Туреччини. Вони продовжуватимуть виходити”, – заявив міністр. З його слів, Туреччина продовжить вживати зусиль, аби “зерновий коридор” працював. “Зерновий механізм має особливість у плані відкриття шляху до миру. Окрім поставок зерна, це хороший приклад того, що сторони можуть вирішувати певні проблеми шляхом переговорів”, – сказав міністр оборони Туреччини.

10:05 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 73 270 (+800) осіб, танків – 2714 (+16) од., бойових броньованих машин – 5525 (+24) од., артилерійських систем – 1733 (+3) од., РСЗВ – 387 (+4) од., засобів ППО – 198 (+1) од., літаків – 277 (+1) од., гелікоптерів – 258 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23) од., крилатих ракет – 397 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4153 (+10) од., спеціальної техніки – 154 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

79,4% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

31,9% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

69,2% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

56,2% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

34,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,2% літаків (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,2% гелікоптерів (з них 1,0% за минулий тиждень),

14,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

10:00 У нинішньому році листопад, ймовірно, виявиться теплим, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Як показують свіжі розрахунки прогностичних моделей, атмосферна циркуляція в Європі розподілиться таким чином, що через північні і західні регіони проходитимуть циклони та атмосферні фронти, а центральна та східна частини Європи виявляться більшою мірою у владі зон підвищеного атмосферного тиску – антициклонів та баричних гребенів.

Територія України буде знаходитися в основному під впливом антициклонів і полів підвищеного тиску із заходу та південного заходу. Очікується переважання теплих повітряних мас, тому температурний фон виявиться вищим за норму, особливо у західних областях країни. Кількість опадів прогнозується нижче за кліматичну норму на 15 – 20%, у західній частині близькою до норми. Основна їх частина випадатиме у вигляді дощу. Формування снігового покриву з урахуванням поточних прогнозів є малоймовірним. Далі детальніше опишемо прогноз основних метеорологічних параметрів по регіонах України, згідно з даними гідрометцентру, а також гідрометеорологічного інституту.

• У західних областях середньомісячна температура очікується в межах +4,4 ...+6,5 °С (що на 1,5 - 2,0 °С вище середніх багаторічних показників). Сумарна кількість опадів прогнозується у районі 37 – 65 мм, що близько до норми.

• У північній частині країни середньомісячна температура становитиме +2,7…+4,0 °С (вище за норму на 1,5 - 1,7 °С). Кількість опадів очікується 40 – 46 мм, що в межах норми.

• У центральних областях середня температура за листопад прогнозується близько +3,5 ... +4,4 °С, що на 1,5 - 2,0 °С вище середніх значень. Кількість опадів становитиме 38 – 41 мм (у межах норми).

• На півдні України середня температура очікується в районі +5,2…+8,0 °С, що на 1,5 – 2,0 °С вище за норму. Сума опадів очікується в межах 34 – 42 мм, що на 10 – 15% більше норми.

• У східній частині України середня температура за листопад виявиться в межах +3,0…+3,5 °С, що на 1 – 1,5 °С вище за середні багаторічні показники. Сума опадів очікується в межах 40 – 43 мм (близько норми).

09:34 У магазинах тимчасово окупованого Херсона продають товари із Ірану. Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сайті "Спротив", створеному Силами спеціальних операцій. Іранський товар продають у багатьох крамницях міста, поряд із продуктовими товарами з територій, контрольованих бандою "ЛНР", та з Росії.

09:07 Сьогодні з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень, диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі ГПВ для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, повідомила НЕК "Укренерго". Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

09:00 Україна та ООН планують 3 листопада відновити рух суден у рамках зернової угоди, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков: «Очікується, що у четвер, 3 листопада, «зерновим коридором» пройдуть вісім суден із агропродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН». На 2 листопада заплановано перевірки суден із зерном у Босфорі. Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла підтвердив, що очікує на початок руху суден 3 листопада.

08:52 Вночі росіяни атакували Україну із східного напрямку 13 дронами-камікадзе «Shahed-136», 12 з них знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави: 6 БпЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами Повітряне командування "Схід", ще 6 – у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. Один дрон таки наніс удар по об'єкту інфраструктури у Черкаській області, повідомив Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що нічна атака "Шахідами" по регіону була найбільшою за весь час використання росіянами дронів. "Вночі наші сили ППО вберегли Дніпропетровщину від можливої трагедії. Українські захисники збили над областю шість ворожих дронів-камікадзе. Це була найбільш масована ворожа атака безпілотниками на регіон за час повномасштабної війни. Але протиповітряна оборона впоралась. Дякую нашим героям!", – повідомив Лукашук.

08:46 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Власник російської приватної військової компанії «Група Ваґнера» Євгеній Прігожин 23 жовтня заявив, що сили «Ваґнера» наступають на 100-200 метрів на день, що, за його словами, є «нормальним явищем для сучасної війни». Відповідно до їхьої військової доктрини, російські сили планують просуватися на 30 км або більше на день у більшості умов. У лютому російські війська планували протягом місяця просунутися через Україну на 1000 км. У вересні українські війська просувалися понад 20 км на день. За останні два місяці Прігожин відмовився від удавання, що він не пов'язаний з Ваґнером, і був більш відвертим у своїх публічних заявах. Ймовірно, він намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки.

08:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них - Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА, зокрема, і з території республіки білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Мефедівка, Вовківка, Заруцьке, Миропілля, Гірки, Юнаківка, Запсілля і Олександрівка на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Глибоке, Кам’янка, Вільхуватка, Нескучне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне, Уди та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Греківка, Зарічне, Іванівка, Котлярівка, Макіївка, Надія, Невське, Ямполівка та Терни; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Зеленопілля та Майорськ; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Нетайлове та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Новомайорське, Времівка, Нескучне та Парасковіївка; на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Павлівка, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від обстрілів з РСЗВ противника постраждало місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області. Триває примусова так звана “евакуація” цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений. Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону. За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження, знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, а до десяти одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. В районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників. За наявною інформацією, противник розгорнув додатковий шпиталь в районі населеного пункту Завітне Бажання Донецької області, який на цей час переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Незважаючи на офіційне завершення мобілізації на території російської федерації, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Протягом минулої доби українські воїни збили гелікоптер, 2 БпЛА типу “Орлан -10”, 6 ударних БпЛА “Шахед-136” та 2 - типу “Куб”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Заплановані поставки Іраном безпілотників і балістичних ракет до Росії, ймовірно, ще більше посилять залежність Росії від Ірану та іранських систем озброєння.

• Міністерство оборони Росії розпочало піврічний осінній призов, хоча є повідомлення, що російська влада приховано продовжує мобілізаційні заходи.

• Повідомляється, що командувач 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу генерал-лейтенант Андрєй Мордвічов змінив генерал-полковника Алєксандра Лапіна на посаді командувача військами Центрального військового округу.

• Фінансист групи Ваґнера Євгеній Прігожин, ймовірно, намагається відповісти на критику своїх паралельних військових структур після повідомлення про звільнення Лапіна.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на напрямках Сватове та Кремінна.

• Російські війська продовжували оборонну підготовку, а українські вели контрнаступальні дії в Херсонській області.

• Російські війська продовжували вести наступальні дії в районі Бахмута та Донецька.

• Російські війська продовжували зміцнювати російський контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

• Повідомляється, що російські військові структури розширюють можливості навчання.

• Російська окупаційна влада продовжувала висувати умови для довготривалого та постійного переселення жителів зі східного берега Дніпра в Херсонській області.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Противник продовжує обороні дії та облаштовує нові рубежі оборони. Протягом ночі вогневе ураження наносилось нашим військам із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Також обстрілів зазнали територіальні громади Миколаївського, Баштанського та Берисласького районів. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активно використовуються аеророзвідка. Близько двох десятків безпілотних повітряних шпигунів зафіксовано на Херсонщині та Миколаївщині. Опівночі, чотирма зенітними керованими ракетами системи С - 300, ворог завдав удару по середмістю Миколаєва. Внаслідок обстрілу понівечено будівлі навчального закладу, повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще з десяток приватних будинків пошкоджено. У багатоквартирній п’ятиповерхівці виникла пожежа. Є руйнування медичного закладу. Зафіксовано загибель однієї людини. Решта втрат уточнюється. Протягом ночі обстрілів зазнали Нікополь та Марганецька громада. Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню «Град» та артилерійських систем 152-го калібру. У Марганецькій громаді пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого знеструмлено насосну станцію водоканалу. Люди не постраждали. У Нікополі понівечені близько півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, інші об’єкти соціальної інфраструктури. Постраждалих та загиблих нема. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом ночі виконано понад 100 вогневих завдань. Удари наносились по позиціях ворога, районах зосередження живої сили, техніки та озброєння, колонах техніки ворога, при спробах переміщення резервів й переформувань підрозділів. Втрати ворога дорозвідуються. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожого війська має суттєве скорочення до 6 одиниць, які продовжуються укриватися за кримським узбережжям. На чергуванні носіїв крилатих ракет не зафіксовано. Але це не означає, що «Калібри» не можуть бути застосовані. Динаміка загальної обстановки передбачає її оперативні зміни.

00:34 Електроенергію продовжують відключати у дев'яти регіонах України, але для більшості споживачів електрика доступна. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. "Станом на цей час можемо ми прозвітувати, що для всіх споживачів в Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання. Для більшості також і технічну можливість постачання електрики. Стабілізаційні відключення тривають у дев'яти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень", – сказав голова держави. "Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя", – додав Зеленський.