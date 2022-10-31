Мешканців Франківська закликають робити запаси води.

В Івано-Франківську тривають аварійні вимкнення світла. Міський голова Руслан Марцінків закликав містян зробити запаси води.

Під час відеозвернення очільник міста зауважив, щоб найперше зробили запаси води мешканці мікрорайону Пасічна.

“Є відключення мікрорайону від світла, а триватиме не менше чотирьох годин, тому може виникнути проблема. Тривають відключення по всіх областях, прошу поставитись з розумінням. Наберіть як технічну, так і питну воду, бо зважаючи на дії ворога, відключення можуть бути частішими”, – сказав Руслан Марцінків.