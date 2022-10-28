На Львівщині призупинили віялові відключення електроенергії.

Станом на нинішній ранок у Львові та області призупинили віялові відключення електроенергії за графіком; при необхідності аварійні відключення можуть поновити.

В "Львівобленерго" нині повідомили:

"Графік аварійних відключень на Львівщині наразі не застосовується. Станом на ранок п’ятниці, 28 жовтня, графік аварійних відключень у Львові та області не застосовується. Нагадуємо, що графік аварійних відключень вводять не планомірно, а виключно за розпорядженням державної компанії НЕК «Укренерго» відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі України. Тому спрогнозувати впровадження графіку заздалегідь практично неможливо. Вказівка про його застосування може з’явитися будь-коли. У разі впровадження графіку енергетики додатково інформуватимуть про це".

Віялові відключення світла почали діяти на Львівщині 25 жовтня, Львівську область поділили на чотири групи та розробили приблизний графік відключення світло для населення.