Ілон Маск нарешті придбав Twitter.

Першим кроком він зразу ж звільнив керівництво соцмережі й сам очолив компанію.

Найбагатша людина світу, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск нарешті купив соціальну мережу Twitter. Маск закрив угоду вартістю 44 мільярди доларів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Угода з придбання Twitter мала бути закрита до п'ятниці, 28 жовтня, інакше на Маска чекав би судовий розгляд, в якому його шанси на перемогу оцінювали невисоко.

Оскільки компанія Twitter перейшла до приватних рук, акції соцмережі будуть зняті з торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі, повідомляється на сайті NYSE.

Свою оборудку новий власник соцмережі прокоментував коротким твітом: «Пташку звільнено» (the bird is freed). Натякаючи, з одного боку, на логотип компанії, з іншого – на намір значно лібералізувати правила поводження на форумі.

Першим кроком Маск зразу ж звільнив керівництво соцмережі. «Мені повідомили, що колишній генеральний директор Twitter Параґ Аґравал (Parag Agrawal) та фінансовий директор Нед Сіґал (Ned Segal) залишили штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско і не повернуться, оскільки починається ера Маска», – повідомив у телеетері кореспондент CNBC Девід Фейбер (David Faber), який спеціалізується на фінансових та економічних темах. Віджая Ґадде (Vijaya Gadde), керівниця відділу правової політики, довіри та безпеки, також була звільнена, повідомляє Washington Post.

Очікується, що Маск виконуватиме обов'язки голови компанії до часу, коли підбере нове керівництво.

Як ще раніше заявляв Ілон Маск, він вирішив придбати Twitter, щоб «люди в майбутньому мали загальну цифрову міську площу для обговорення різних думок». Раніше він обіцяв скоротити витрати на Twitter, а соцмережу зробити більш інноваційною, доброзичливою та гостинною. Він також пообіцяв послабити правила модерації контенту на платформі та зняти блокування, зокрема з колишнього президента США Дональда Трампа.

Про плани Маска придбати Twitter за 44 мільярди доларів стало відомо ще у квітні. Однак у липні він відкликав свою пропозицію, заявивши, що компанія не надала йому даних для оцінки кількості ботів. У Twitter назвали цей привід надуманим та подали позов до суду. У жовтні Ілон Маск вирішив таки завершити угоду щодо купівлі соціальної мережі.