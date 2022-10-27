Росія погрожує збивати західні комерційні супутники.

Йдеться, зокрема, про ті супутники, які забезпечують інтернет-зв'язок для українських військовиків.

 

 

Росія пригрозила, що завдатиме ударів по комерційних супутниках Сполучених Штатів та інших західних країн, якщо вони будуть використані для допомоги Україні у війні. Про це повідомило видання The Washington Post з покликом на пресрелізі ООН. Ці супутники – «квазіцивільна інфраструктура», тому можуть «виявитися законною ціллю для удару у відповідь», заявив на засіданні комітету з роззброєння Генеральної Асамблеї ООН заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов.

 

«Мабуть, ці держави не усвідомлюють, що такі дії фактично є непрямою участю у військових конфліктах», – застеріг Воронцов. Окрім того, він звинуватив країни Заходу на чолі зі США в тому, що вони нібито «використовують космічний простір у військових цілях для забезпечення свого панування, негативно впливаючи на мир і безпеку» і позиціонують космос як зону конфлікту.

 

Хоча Воронцов не згадав конкретних компаній, його коментарі з’явилися менш ніж через два тижні після того, як Ілон Маск заявив, що продовжуватиме фінансування супутникового сервісу Starlink , який надає інтернет для українських військовиків. Цей інтернет є наразі головною системою зв’язку, що функціонує в зоні бойових дій. Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, яка постачає обладнання для Starlink в Україну, поскаржився, що армія РФ намагається зруйнувати і цю систему.

 

За інформацією журналу Defence News, для допомоги українським військовикам використовуються супутники й інших комерційних компанії, зокрема Maxar, Planet та BlackSky. Атлантична рада ще в серпні повідомляла, що Росія створювала перешкоди їхній роботі, використовуючи глушіння та кібератаки.

27.10.2022

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