ООН відкинула претензії Росії до розслідування щодо іранських дронів.

Кремль стверджував, що організація не має права відряджати експертів в Україну для розслідування постачання іранських дронів до РФ.

Заступник генерального секретаря ООН з правових питань Міґель де Серпа Суареш (Miguel de Serpa Soares) спростував твердження Москви про те, що генеральний секретар організації Антоніу Ґутерріш нібито «не має мандата» на відрядження експертів ООН до України для розслідування постачання іранських дронів до Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Планується, що експерти оглянуть рештки дронів, випущених російськими окупантами по українських містах та збитих засобами ППО.

Розслідування, про яке йдеться, планується провести в рамках підготовки доповіді Ґутерріша для Ради Безпеки ООН, присвяченої Ірану. Цю доповідь генеральний секретар робить двічі на рік – зазвичай у червні та грудні – відповідно до резолюції РБ від 2015 року, присвяченої іранській ядерній угоді. Оцінки щодо постачання Іраном дронів Росії планується включити до наступної доповіді.

«За відсутності подальших вказівок від Ради Безпеки генеральний секретар продовжить готувати ці доповіді так само, як він готував їх досі», – зазначив Міґель де Серпа Суареш.

Заяви головного юриста ООН пролунали після запиту Росії, поданого у середу, 26 жовтня. Представник РФ Василь Небензя звинуватив США, Велику Британію, Німеччину та Францію в тому, що ті нібито порушили статут ООН, надіславши Гутеррішу листи зі закликом розслідувати постачання Росії іранських дронів. Небензя пригрозив, що у разі проведення розслідування щодо безпілотників в Україні РФ може «переглянути» свою співпрацю з організацією.